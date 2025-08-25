Украина ведет переговоры с Польшей о плате за подписку Starlink, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250825/terminaly-861227207.html

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Киев ведет консультации с польской стороной относительно платы за подписку терминалов Starlink для Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации. Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский ранее заявил, что республика больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink. "В министерстве цифровой трансформации заявили, что сейчас продолжаются консультации с польской стороной относительно платы за подписку Starlink для Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.

