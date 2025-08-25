Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.08.2025
Украина ведет переговоры с Польшей о плате за подписку Starlink, пишут СМИ
Украина ведет переговоры с Польшей о плате за подписку Starlink, пишут СМИ - 25.08.2025, ПРАЙМ
Украина ведет переговоры с Польшей о плате за подписку Starlink, пишут СМИ
Киев ведет консультации с польской стороной относительно платы за подписку терминалов Starlink для Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:27+0300
2025-08-25T18:27+0300
экономика
россия
украина
польша
киев
кароль навроцкий
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Киев ведет консультации с польской стороной относительно платы за подписку терминалов Starlink для Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации. Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский ранее заявил, что республика больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink. "В министерстве цифровой трансформации заявили, что сейчас продолжаются консультации с польской стороной относительно платы за подписку Starlink для Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
россия, украина, польша, киев, кароль навроцкий, starlink
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Кароль Навроцкий, Starlink
18:27 25.08.2025
 
Украина ведет переговоры с Польшей о плате за подписку Starlink, пишут СМИ

Украина ведет консультации с Польшей о плате за подписку терминалов Starlink

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Киев ведет консультации с польской стороной относительно платы за подписку терминалов Starlink для Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации.
Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский ранее заявил, что республика больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink.
"В министерстве цифровой трансформации заявили, что сейчас продолжаются консультации с польской стороной относительно платы за подписку Starlink для Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане
13 августа, 07:13
 
Заголовок открываемого материала