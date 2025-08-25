https://1prime.ru/20250825/ugroza-861218896.html
В Австрии назвали Украину угрозой для энергетической безопасности Европы
В Австрии назвали Украину угрозой для энергетической безопасности Европы - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Австрии назвали Украину угрозой для энергетической безопасности Европы
Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, заявила депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер,... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:05+0300
2025-08-25T17:05+0300
2025-08-25T17:05+0300
энергетика
нефть
газ
украина
европа
киев
ес
всу
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
ВЕНА, 25 авг - ПРАЙМ. Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, заявила депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер, комментируя атаку Киева на трубопровод "Дружба". "Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Петра Штегер резко отреагировала на последние сообщения об украинской атаке на трубопровод "Дружба", один из важнейших энергетических артерий Европы", - говорится в сообщении АПС. Европарламентарий указала на то, что спустя всего несколько дней после ареста украинца, являющегося главным подозреваемым в взрыве трубопровода "Северный поток-2", Украина рискует энергетической безопасностью европейского континента, "совершая очередной теракт". Штегер подчеркнула, что снабжение Европы доступной энергией и без того находится под огромным давлением. "В то время как граждане и предприятия страдают от рекордной инфляции и взлетевших цен на электроэнергию и отопление, Киев, по-видимому, сознательно идет на дестабилизацию европейского энергетического рынка. Это безответственно и показывает, что текущая политика ЕС в отношении Украины полностью провалилась", - заявила депутат. Она также увидела в этом развитии событий и фатальный сигнал. "Вместо того, чтобы наконец выступить за мир и стабильность, ЕС продолжает быть соучастником политики эскалации, которая затрагивает и его собственное население. Эти действия значительно увеличили риск того, что миллионы европейцев будут вынуждены платить еще более высокие цены за энергию в предстоящую зиму", - пояснила Штегер. Она призвала Брюссель к изменению курса. "ЕС должен положить конец своей односторонней политике в отношении Украины и наконец поставить на первый план интересы европейских граждан. Энергетическая безопасность - это не геополитическая игрушка, а вопрос выживания для нашей промышленности и людей в Европе", - заключила евродепутат. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней.
https://1prime.ru/20250825/zakharova-861217166.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, украина, европа, киев, ес, всу, северный поток - 2
Энергетика, Нефть, Газ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, ЕС, ВСУ, Северный поток - 2
В Австрии назвали Украину угрозой для энергетической безопасности Европы
Депутат ЕП Штегер: Украина угрожает энергетической безопасности Европы
ВЕНА, 25 авг - ПРАЙМ. Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, заявила депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер, комментируя атаку Киева на трубопровод "Дружба".
"Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Петра Штегер резко отреагировала на последние сообщения об украинской атаке на трубопровод "Дружба", один из важнейших энергетических артерий Европы", - говорится в сообщении АПС.
Европарламентарий указала на то, что спустя всего несколько дней после ареста украинца, являющегося главным подозреваемым в взрыве трубопровода "Северный поток-2", Украина рискует энергетической безопасностью европейского континента, "совершая очередной теракт".
Штегер подчеркнула, что снабжение Европы доступной энергией и без того находится под огромным давлением.
"В то время как граждане и предприятия страдают от рекордной инфляции и взлетевших цен на электроэнергию и отопление, Киев, по-видимому, сознательно идет на дестабилизацию европейского энергетического рынка. Это безответственно и показывает, что текущая политика ЕС в отношении Украины полностью провалилась", - заявила депутат.
Она также увидела в этом развитии событий и фатальный сигнал.
"Вместо того, чтобы наконец выступить за мир и стабильность, ЕС продолжает быть соучастником политики эскалации, которая затрагивает и его собственное население. Эти действия значительно увеличили риск того, что миллионы европейцев будут вынуждены платить еще более высокие цены за энергию в предстоящую зиму", - пояснила Штегер.
Она призвала Брюссель к изменению курса.
"ЕС должен положить конец своей односторонней политике в отношении Украины и наконец поставить на первый план интересы европейских граждан. Энергетическая безопасность - это не геополитическая игрушка, а вопрос выживания для нашей промышленности и людей в Европе", - заключила евродепутат.
В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней.
Захарова назвала удары Киева по "Дружбе" бандитизмом