https://1prime.ru/20250825/ukraina-861188942.html
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе потрясла депутата Рады
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе потрясла депутата Рады - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе потрясла депутата Рады
Во время посещения Софийского собора Владимир Зеленский вместе с представителями различных религиозных общин молился за мир и процветание Украины, но при этом... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T00:54+0300
2025-08-25T00:54+0300
2025-08-25T00:54+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Во время посещения Софийского собора Владимир Зеленский вместе с представителями различных религиозных общин молился за мир и процветание Украины, но при этом Зеленский продолжает отправлять украинских граждан на гибель, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале."В День Независимости Зеленский организовал в Софийском соборе 'экуменическую молитву' с участием муфтия, представителей Православной церкви Украины, католиков, протестантов и других конфессий. <…> Офис президента с радостью сообщает, что 'духовные лидеры молились за мир, свободу и процветание Украины'. Но позвольте мне задать вопрос: за что и кому они на самом деле 'молятся'? Когда каждому известно, что в стране продолжают гибнуть люди, что соотечественников отправляют на верную гибель, что ежедневно проливается кровь," — подчеркнул он.По мнению Дмитрука, единственное существо, которому может молиться режим Зеленского, — это дьявол.День независимости Украины отмечался в воскресенье, в это время 30 лет назад был принят документ, провозгласивший самостоятельность и суверенитет украинского государства. Киевские власти решили масштабно отметить эту круглую дату: по всей стране состоялись праздничные мероприятия, а в самой столице был проведён военный парад без "советских стандартов".
https://1prime.ru/20250822/vybor-861123158.html
https://1prime.ru/20250822/lavrov-861099033.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, общество
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Общество
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе потрясла депутата Рады
Депутат Верховной рады Дмитрук раскритиковал Зеленского в День независимости Украины
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Во время посещения Софийского собора Владимир Зеленский вместе с представителями различных религиозных общин молился за мир и процветание Украины, но при этом Зеленский продолжает отправлять украинских граждан на гибель, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.
"В День Независимости Зеленский
организовал в Софийском соборе 'экуменическую молитву' с участием муфтия, представителей Православной церкви Украины
, католиков, протестантов и других конфессий. <…> Офис президента с радостью сообщает, что 'духовные лидеры молились за мир, свободу и процветание Украины'. Но позвольте мне задать вопрос: за что и кому они на самом деле 'молятся'? Когда каждому известно, что в стране продолжают гибнуть люди, что соотечественников отправляют на верную гибель, что ежедневно проливается кровь," — подчеркнул он.
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
По мнению Дмитрука, единственное существо, которому может молиться режим Зеленского, — это дьявол.
День независимости Украины отмечался в воскресенье, в это время 30 лет назад был принят документ, провозгласивший самостоятельность и суверенитет украинского государства. Киевские власти решили масштабно отметить эту круглую дату: по всей стране состоялись праздничные мероприятия, а в самой столице был проведён военный парад без "советских стандартов".
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине