Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Общество
00:54 25.08.2025
 
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе потрясла депутата Рады

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Во время посещения Софийского собора Владимир Зеленский вместе с представителями различных религиозных общин молился за мир и процветание Украины, но при этом Зеленский продолжает отправлять украинских граждан на гибель, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.
"В День Независимости Зеленский организовал в Софийском соборе 'экуменическую молитву' с участием муфтия, представителей Православной церкви Украины, католиков, протестантов и других конфессий. <…> Офис президента с радостью сообщает, что 'духовные лидеры молились за мир, свободу и процветание Украины'. Но позвольте мне задать вопрос: за что и кому они на самом деле 'молятся'? Когда каждому известно, что в стране продолжают гибнуть люди, что соотечественников отправляют на верную гибель, что ежедневно проливается кровь," — подчеркнул он.
По мнению Дмитрука, единственное существо, которому может молиться режим Зеленского, — это дьявол.
День независимости Украины отмечался в воскресенье, в это время 30 лет назад был принят документ, провозгласивший самостоятельность и суверенитет украинского государства. Киевские власти решили масштабно отметить эту круглую дату: по всей стране состоялись праздничные мероприятия, а в самой столице был проведён военный парад без "советских стандартов".
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийОбщество
 
 
