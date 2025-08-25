https://1prime.ru/20250825/ukraina-861221787.html

"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине

"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ

"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине

Об этом он написал в соцсети Х. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T17:35+0300

2025-08-25T17:35+0300

2025-08-25T17:35+0300

спецоперация на украине

украина

европа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В ближайшем будущем потери Украины могут значительно возрасти из-за серьезных трудностей на фронте, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал в соцсети Х."Европейские лидеры отказываются садиться за стол переговоров с Россией несмотря на то, что прокси-война проиграна, а 69 процентов украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения. Число потерь с украинской стороны резко возрастет в ближайшие недели и месяцы по мере коллапса линий фронта, но эти лидеры продолжают настаивать на том, что война — это мир, а дипломатия — это измена", — говорится в публикации.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны ищут предлог для того, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования в Украине. На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что начиная с февраля 2022 года, Киев утратил 1,7 миллиона солдат и офицеров, которые погибли или пропали без вести. По информации канала, такие цифры были найдены в базе данных Генштаба ВСУ, которую взломали хакеры. Позднее хакерская группа KillNet подтвердила РИА Новости, что именно она ответственна за взлом базы данных Генштаба ВСУ.

https://1prime.ru/20250825/voyna-861215925.html

https://1prime.ru/20250825/ukraina-861215312.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, россия