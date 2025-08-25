"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине
Дизен спрогнозировал резкий рост потерь Украины в ближайшие недели
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В ближайшем будущем потери Украины могут значительно возрасти из-за серьезных трудностей на фронте, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал в соцсети Х.
"Европейские лидеры отказываются садиться за стол переговоров с Россией несмотря на то, что прокси-война проиграна, а 69 процентов украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения. Число потерь с украинской стороны резко возрастет в ближайшие недели и месяцы по мере коллапса линий фронта, но эти лидеры продолжают настаивать на том, что война — это мир, а дипломатия — это измена", — говорится в публикации.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны ищут предлог для того, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования в Украине.
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что начиная с февраля 2022 года, Киев утратил 1,7 миллиона солдат и офицеров, которые погибли или пропали без вести. По информации канала, такие цифры были найдены в базе данных Генштаба ВСУ, которую взломали хакеры. Позднее хакерская группа KillNet подтвердила РИА Новости, что именно она ответственна за взлом базы данных Генштаба ВСУ.