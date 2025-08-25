https://1prime.ru/20250825/vyplaty-861204938.html

Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам

ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. После начала специальной военной операции в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев из Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода. "Мы и далее являемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что "800+" положено только тем украинцам, которые работают", - сказал Навроцкий на брифинге в понедельник. "То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - добавил он.

