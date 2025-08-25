https://1prime.ru/20250825/zakharova-861217166.html

Захарова назвала удары Киева по "Дружбе" бандитизмом

2025-08-25T16:13+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Удары Киева по нефтепроводу "Дружба" - это чистой воды бандитизм, который западные страны должны осудить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывами к прекращению подобной деятельности… Это топливо, которое необходимо, которое люди ждут, ждут производства, на которое рассчитывают, под которое рассчитана и экономика, и бюджеты, и так далее. То есть это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ, стратегического планирования внутри государства", - сказала Захарова журналистам. Она осудила позицию западоцентричных политических деятелей, которые, комментируя ситуацию, в которой киевский режим бомбит гражданскую инфраструктуру, не "одергивают" Киев - по ее словам, это "говорит либо об их безумии", либо об "антиправовой направленности". "Это нелегитимно, это противозаконно, это должно иметь соответствующую квалификацию", - подчеркнула Захарова.

