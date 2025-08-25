https://1prime.ru/20250825/zakharova-861217166.html
Захарова назвала удары Киева по "Дружбе" бандитизмом
Захарова назвала удары Киева по "Дружбе" бандитизмом
2025-08-25T16:13+0300
2025-08-25T16:13+0300
2025-08-25T16:13+0300
политика
нефть
киев
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Удары Киева по нефтепроводу "Дружба" - это чистой воды бандитизм, который западные страны должны осудить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывами к прекращению подобной деятельности… Это топливо, которое необходимо, которое люди ждут, ждут производства, на которое рассчитывают, под которое рассчитана и экономика, и бюджеты, и так далее. То есть это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ, стратегического планирования внутри государства", - сказала Захарова журналистам. Она осудила позицию западоцентричных политических деятелей, которые, комментируя ситуацию, в которой киевский режим бомбит гражданскую инфраструктуру, не "одергивают" Киев - по ее словам, это "говорит либо об их безумии", либо об "антиправовой направленности". "Это нелегитимно, это противозаконно, это должно иметь соответствующую квалификацию", - подчеркнула Захарова.
киев
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da08543165a5e70a73952c6bc0d96540.jpg
нефть, киев, мария захарова
Политика, Нефть, Киев, Мария Захарова
