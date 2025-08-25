https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861189186.html
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского
спецоперация на украине
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сопротивляется достижению мира в Украине, тем самым приближая уничтожение ее граждан, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене в своем Telegram-канале.За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда навряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. <…> Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. <…> Поэтому скорейшее завершение войны является жизненно важным для оставшейся Украины. Но вместо поиска решения, Зеленский продолжает цепляться за любые шансы войну продолжить", — подчеркнул он.По словам депутата, лидер киевского режима активно противится мирным переговорам с Россией, чтобы как можно дольше находиться у власти.Это заявление Дубинский сделал по случаю Дня независимости Украины, который отмечался в воскресенье. В этот день 30 лет назад был принят акт о самостоятельности и суверенитете украинского государства. Власти в Киеве решили отпраздновать эту дату с размахом: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в столице состоялся грандиозный военный парад, полностью свободный от "советских стандартов".
