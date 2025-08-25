Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского - 25.08.2025
Спецоперация на Украине
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского
Владимир Зеленский сопротивляется достижению мира в Украине, тем самым приближая уничтожение ее граждан, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сопротивляется достижению мира в Украине, тем самым приближая уничтожение ее граждан, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене в своем Telegram-канале.За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда навряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. &lt;…&gt; Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. &lt;…&gt; Поэтому скорейшее завершение войны является жизненно важным для оставшейся Украины. Но вместо поиска решения, Зеленский продолжает цепляться за любые шансы войну продолжить", — подчеркнул он.По словам депутата, лидер киевского режима активно противится мирным переговорам с Россией, чтобы как можно дольше находиться у власти.Это заявление Дубинский сделал по случаю Дня независимости Украины, который отмечался в воскресенье. В этот день 30 лет назад был принят акт о самостоятельности и суверенитете украинского государства. Власти в Киеве решили отпраздновать эту дату с размахом: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в столице состоялся грандиозный военный парад, полностью свободный от "советских стандартов".
украина, киев, владимир зеленский, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ЕС
01:56 25.08.2025
 
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского

Депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленский ведет украинцев к уничтожению

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сопротивляется достижению мира в Украине, тем самым приближая уничтожение ее граждан, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене в своем Telegram-канале.
За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда навряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. <…> Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. <…> Поэтому скорейшее завершение войны является жизненно важным для оставшейся Украины. Но вместо поиска решения, Зеленский продолжает цепляться за любые шансы войну продолжить", — подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе потрясла депутата Рады
00:54
00:54
По словам депутата, лидер киевского режима активно противится мирным переговорам с Россией, чтобы как можно дольше находиться у власти.
Это заявление Дубинский сделал по случаю Дня независимости Украины, который отмечался в воскресенье. В этот день 30 лет назад был принят акт о самостоятельности и суверенитете украинского государства. Власти в Киеве решили отпраздновать эту дату с размахом: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в столице состоялся грандиозный военный парад, полностью свободный от "советских стандартов".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине
22 августа, 15:06
22 августа, 15:06
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийЕС
 
 
