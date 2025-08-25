Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Спецоперация на Украине
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, помешали мирному процессу, что может привести Украину к ядерной войне или смене... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T03:07+0300
2025-08-25T03:07+0300
спецоперация на украине
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, помешали мирному процессу, что может привести Украину к ядерной войне или смене политического режима, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, в соцсети X.“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине,” — подчеркнул профессор.Малинен также отметил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Дональд Трамп.В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского, а также лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможность проведения в будущем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успешных переговоров.
украина
сша
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
03:07 25.08.2025
 
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

Профессор Малинен: за срыв переговоров Киев ждет смена режима или ядерная война

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
© Фото : The White House
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, помешали мирному процессу, что может привести Украину к ядерной войне или смене политического режима, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, в соцсети X.
“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине,” — подчеркнул профессор.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского
01:56
Малинен также отметил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Дональд Трамп.
В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского, а также лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможность проведения в будущем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успешных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе потрясла депутата Рады
00:54
 
Спецоперация на Украине УКРАИНА США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин ЕС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
