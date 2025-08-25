https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861189432.html

На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров - 25.08.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, помешали мирному процессу, что может привести Украину к ядерной войне или смене... | 25.08.2025

спецоперация на украине

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

ес

МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, помешали мирному процессу, что может привести Украину к ядерной войне или смене политического режима, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, в соцсети X.“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине,” — подчеркнул профессор.Малинен также отметил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Дональд Трамп.В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского, а также лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможность проведения в будущем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успешных переговоров.

украина

сша

украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес