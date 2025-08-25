https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861189432.html
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров - 25.08.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, помешали мирному процессу, что может привести Украину к ядерной войне или смене... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T03:07+0300
2025-08-25T03:07+0300
2025-08-25T03:07+0300
спецоперация на украине
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 25 августа — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, поддерживающими его, помешали мирному процессу, что может привести Украину к ядерной войне или смене политического режима, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, в соцсети X.“Как мы и предполагали, зеленый гоблин (Зеленский. — Прим. ред.) и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине,” — подчеркнул профессор.Малинен также отметил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Дональд Трамп.В прошлый понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского, а также лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможность проведения в будущем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима в случае успешных переговоров.
https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861189186.html
https://1prime.ru/20250825/ukraina-861188942.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Профессор Малинен: за срыв переговоров Киев ждет смена режима или ядерная война