СМИ узнали о новом требовании Зеленского к союзникам - 25.08.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
СМИ узнали о новом требовании Зеленского к союзникам
Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется финансирование в размере миллиарда долларов ежемесячно для приобретения американского вооружения, сообщает... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется финансирование в размере миллиарда долларов ежемесячно для приобретения американского вооружения, сообщает Reuters. Согласно данным агентства, глава киевского режима сделал такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. На прошлой неделе глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне отметил, что в 2024 году страны альянса уже предоставили Украине оружие на сумму 50 миллиардов долларов и планируют дальше наращивать объемы помощи. Москва считает, что такие поставки оружия усложняют процесс урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО, и представляют собой "игру с огнем".
владимир зеленский, украина, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США
17:45 25.08.2025 (обновлено: 17:46 25.08.2025)
 
СМИ узнали о новом требовании Зеленского к союзникам

Зеленский: Киев хочет получать $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется финансирование в размере миллиарда долларов ежемесячно для приобретения американского вооружения, сообщает Reuters.
Согласно данным агентства, глава киевского режима сделал такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
На прошлой неделе глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне отметил, что в 2024 году страны альянса уже предоставили Украине оружие на сумму 50 миллиардов долларов и планируют дальше наращивать объемы помощи.
Москва считает, что такие поставки оружия усложняют процесс урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО, и представляют собой "игру с огнем".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине
17:35
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАСША
 
 
