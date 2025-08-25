https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861222845.html
СМИ узнали о новом требовании Зеленского к союзникам
СМИ узнали о новом требовании Зеленского к союзникам - 25.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о новом требовании Зеленского к союзникам
25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется финансирование в размере миллиарда долларов ежемесячно для приобретения американского вооружения, сообщает Reuters. Согласно данным агентства, глава киевского режима сделал такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. На прошлой неделе глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне отметил, что в 2024 году страны альянса уже предоставили Украине оружие на сумму 50 миллиардов долларов и планируют дальше наращивать объемы помощи. Москва считает, что такие поставки оружия усложняют процесс урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО, и представляют собой "игру с огнем".
СМИ узнали о новом требовании Зеленского к союзникам
Зеленский: Киев хочет получать $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США