СМИ: сын застрявшей в Киргизии альпинистки выступил с новым заявлением

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сын альпинистки Натальи Наговицыной Михаил обратился с просьбой о помощи в спасении матери к генпрокурору, главе МИД России и российскому послу в Киргизии, сообщил Telegram-канал Baza."Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", — приводят слова Михаила в публикации.Сын альпинистки убежден в том, что его мать жива, ссылаясь на видео с вершины, где женщина, спустя неделю после потери связи, подает признаки жизни.Ранее руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости о прекращении поисков Натальи Наговицыной.Поиски альпинистки:• Наталья Наговицына повредила ногу 12 августа при спуске с пика Победы, высочайшей точки Тянь-Шаня, на высоте около 7200 метров над уровнем моря.• Другие альпинисты пытались прийти ей на помощь, но сложные погодные условия помешали их планам: один из участников спасательной операции погиб от переохлаждения.• Для эвакуации альпинистов 16 августа был задействован вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, который в районе пика Победы, из-за сильной турбулентности, совершил жесткую посадку. Все на борту выжили и получили лишь легкие травмы.• Последующий рейс на Ми-17ВМ успешно эвакуировал спасателей и часть альпинистов, в том числе гражданина России. Однако из-за резкого ухудшения погоды дальнейшие вылеты были невозможны и возобновились только на минувшей неделе.• В это время на помощь Наталье отправилась группа альпинистов. В пятницу они вынуждены были вернуться в лагерь из-за ухудшения состояния здоровья руководителя группы.• Последняя надежда спасти россиянку возлагалась на итальянских летчиков, которые в понедельник были вынуждены покинуть лагерь, так и не дождавшись улучшения погодных условий.• В конце августа на Пике Победы начинаются заморозки и сильные ветры, которые продолжаются до следующего лета.
