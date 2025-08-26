https://1prime.ru/20250826/avto-861263046.html

Снижение ключевой ставки не повлияло на авторынок, заявил Громак

2025-08-26T13:34+0300

2025-08-26T13:34+0300

2025-08-26T13:34+0300

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки на последнем заседании совета директоров ЦБ РФ пока не повлияло на российский авторынок, он слишком волатильный и делать прогнозы пока сложно, сообщил журналистам вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Не так давно произошло незначительное снижение ключевой ставки. Поэтому делать выводы пока преждевременно. Ситуация слишком волатильная, сложно сейчас давать прогнозы… Пока это на рынок не повлияло - надо смотреть более долгосрочную перспективу. Скажу так - аналитики говорят разное", - сказал он в кулуарах пресс-конференции, посвященной развитию автомобильного туризма в России. Однако, по словам Громака, если люди будут иметь возможность брать кредиты на автомобиль, а бизнес будет иметь возможность брать лизинг, то "АвтоВАЗ" готов "закрыть" все потребности рынка. Пока же он "оптимизма не вселяет", добавил топ-менеджер. "Я на прошлой неделе разговаривал с двумя разными аналитиками. И у них кардинально разный взгляд на величину ключевой ставки на конец года", - поделился Громак. Так, один из его собеседников говорил о росте потребительской активности в следующем году и накоплении отложенного спроса, а также тренде к снижению ключевой ставки. Тем временем второй аналитик давал пессимистичные прогнозы в отношении потребительской активности, отметил Громак. "Конечно, мы сейчас обсуждаем план и бюджет на следующий год. Есть предварительные цифры и параметры. Но сейчас что-то озвучивать было бы безответственно. "АвтоВАЗ" формирует массовый якорный спрос на продукцию многих отраслей - и радиоэлектроника, и легкая промышленность, и металлургия. И вот сейчас озвучивать в паблик какие-то цифры преждевременно", - подытожил замглавы автоконцерна.

