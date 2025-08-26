https://1prime.ru/20250826/avto-861265963.html
В Авито Авто рассказали, какие новые китайские авто подешевели за год
В Авито Авто рассказали, какие новые китайские авто подешевели за год
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены на наиболее популярные новые китайские автомобили летом 2025 года и выяснили, как изменился этот показатель относительно этого же периода в 2024 году. Оказалось, что средние цены остались на том же уровне – 3 094 000 рублей, однако машины отдельных марок и моделей заметно подешевели.По данным Авито Авто, существеннее всего снизились цены на новые автомобили марок Hongqi (-33,7%), GAC (-28,6%), Voyah (-17,5%), LiXiang (-12,7%).Из моделей наиболее заметно подешевел премиальный кроссовер Hongqi HS5 – на 36,1%. На 11% ниже стала цена EXEED RX, а Chery Tiggo 4 Pro – на 8,2%. Также дешевле оказались Voyah Free (-7,7%), LiXiang L7 (-6,2%), OMODA S5 (-5,3%), HAVAL M6 (-5,2%), JAECOO J7 (-4,8%), EXEED LX (-4,8%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-4,6%)."Снижение цен затрагивает как относительно бюджетные, так и премиальные модели – ситуация на рынке складывается в пользу покупателей, предоставляя им больше возможностей для выбора автомобиля. Кроме того, стоит обращать внимание и на скидки и спецпредложения от дилеров – в каталоге Авито Авто по ним можно отсортировать объявления, выбирая наиболее выгодные варианты. Такой подход позволяет найти автомобиль, который максимально соответствует запросам и бюджету", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
Авито Авто: существеннее всего снизились цены на новые авто марок Hongqi и GAC
