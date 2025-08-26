https://1prime.ru/20250826/boeing-861241339.html

Korean Air закупит 103 самолета Boeing следующего поколения

ТОКИО, 26 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air намерена приобрести 103 самолета Boeing следующего поколения и 19 запасных двигателей от компаний GE Aerospace и CFM International, общая сумма вложений составит примерно 70 триллионов южнокорейских вон (около 50 миллиардов долларов). "Соглашение было финализировано 25 августа в ходе церемонии подписания в Вашингтоне. Заказ на приобретение самолетов включает в себя 20 самолетов Boeing 777-9s, 25 самолетов Boeing 787-10s, 50 самолетов Boeing 737-10s и восемь самолетов Boeing 777-8F", - отмечается в пресс-релизе компании. Согласно документу, на закупку самолетов будет направлено 50 триллионов южнокорейских вон (около 36,2 миллиарда долларов). Предполагается, что поставки воздушных судов будут осуществляться этапами до конца 2030 года. Кроме этого, в рамках достигнутого соглашения Korean Air закупит 11 двигателей от компании GE Aerospace и восемь двигателей от CFM International на общую сумму 1 триллион южнокорейских вон (690 миллионов долларов). Еще 18,2 триллиона южнокорейских вон (13 миллиардов долларов) будут выплачены в рамках контракта по обслуживанию двигателей сроком на 20 лет. "Сделка является стратегическим решением по укреплению партнерства Korean Air с американской авиационной индустрией. Компания, будучи флагманом на южнокорейском рынке, продолжит выполнять роль ключевого моста между двумя странами", - отмечается в пресс-релизе.

