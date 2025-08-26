https://1prime.ru/20250826/dividendy-861259085.html
"Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2025 года
2025-08-26T12:28+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2025 года в размере 4,73 рубля на акцию, сообщает компания. "Совет директоров компании рекомендовал направить на выплату дивидендов 473 миллиона рублей, что составляет 4 рубля 73 копейки на одну акцию и соответствует 50% чистой прибыли", - говорится в сообщении. "В соответствии с нашей дивидендной политикой мы стремимся ежеквартально выплачивать не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. В 2024 году мы выплатили более 92% чистой прибыли", - прокомментировал генеральный директор "Займера" Роман Макаров, чьи слова приводятся в сообщении. По итогам второго квартала 2025 года совет директоров рекомендовал выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли, учитывая потребности в финансировании приобретенного в июне банка АО КИБ "Евроальянс", отмечается в материалах. За первый квартал 2025 года компания выплачивала дивиденды в размере 4,58 рубля на акцию. Микрофинансовая компания "Займер" была зарегистрирована в госреестре в 2013 году. Сейчас входит в пятерку крупнейших микрофинансовых организаций в России по различным показателям.
