https://1prime.ru/20250826/ek-861265771.html

В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев

В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев - 26.08.2025, ПРАЙМ

В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев

В Европейской комиссии, комментируя вето президента Польши на закон о соцвыплатах и медобеспечении неработающих граждан Украины в стране, заявили, что страны... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T13:58+0300

2025-08-26T13:58+0300

2025-08-26T13:58+0300

экономика

польша

украина

брюссель

кароль навроцкий

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e1eaffa6e7da1e42e6e1e5bc2b60d1e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. В Европейской комиссии, комментируя вето президента Польши на закон о соцвыплатах и медобеспечении неработающих граждан Украины в стране, заявили, что страны Евросоюза обязаны обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года в соответствии с механизмом временной защиты, однако размеры и формы поддержки страны устанавливают самостоятельно. "Мы видели проект закона, но не комментируем проекты. В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране", - указал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмер. В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Он уточнил, что в этом документе социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Навроцкий напомнил, что предложенные им изменения являются частью его предвыборной программы, которую он представил на недавних выборах главы государства. После начала специальной военной операции в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев из Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.

https://1prime.ru/20250627/bezhentsy-858958972.html

польша

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, брюссель, кароль навроцкий, ес, ек