Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/ek-861265771.html
В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев
В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев
В Европейской комиссии, комментируя вето президента Польши на закон о соцвыплатах и медобеспечении неработающих граждан Украины в стране, заявили, что страны... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:58+0300
2025-08-26T13:58+0300
экономика
польша
украина
брюссель
кароль навроцкий
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e1eaffa6e7da1e42e6e1e5bc2b60d1e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. В Европейской комиссии, комментируя вето президента Польши на закон о соцвыплатах и медобеспечении неработающих граждан Украины в стране, заявили, что страны Евросоюза обязаны обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года в соответствии с механизмом временной защиты, однако размеры и формы поддержки страны устанавливают самостоятельно. "Мы видели проект закона, но не комментируем проекты. В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране", - указал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмер. В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Он уточнил, что в этом документе социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Навроцкий напомнил, что предложенные им изменения являются частью его предвыборной программы, которую он представил на недавних выборах главы государства. После начала специальной военной операции в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев из Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
https://1prime.ru/20250627/bezhentsy-858958972.html
польша
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1db114ab8d3ee7df87a56a05ed1f7727.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, брюссель, кароль навроцкий, ес, ек
Экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Брюссель, Кароль Навроцкий, ЕС, ЕК
13:58 26.08.2025
 
В Еврокомиссии напомнили об обязанности обеспечивать украинских беженцев

ЕК: страны ЕС обязаны обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. В Европейской комиссии, комментируя вето президента Польши на закон о соцвыплатах и медобеспечении неработающих граждан Украины в стране, заявили, что страны Евросоюза обязаны обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года в соответствии с механизмом временной защиты, однако размеры и формы поддержки страны устанавливают самостоятельно.
"Мы видели проект закона, но не комментируем проекты. В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране", - указал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмер.
В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Он уточнил, что в этом документе социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Навроцкий напомнил, что предложенные им изменения являются частью его предвыборной программы, которую он представил на недавних выборах главы государства.
После начала специальной военной операции в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев из Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
МВД Британии стало реже одобрять статус беженца для украинцев
27 июня, 11:41
 
ЭкономикаПОЛЬШАУКРАИНАБрюссельКароль НавроцкийЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала