"Транснефть" планирует увеличить поставки нефти на "Танеко" и "Таиф"

2025-08-26T17:57+0300

нефть

россия

татарстан

рустам минниханов

транснефть

бизнес

КАЗАНЬ, 25 авг - ПРАЙМ. "Транснефть" планирует к 2032 году расширить пропускную способность трубопроводов для увеличения поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы "Танеко" и "Таиф" почти на 40%, до 18,5 миллионов тонн в год, следует из слов представителя компании "Транснефть - Прикамье". "Сейчас есть проект, планируем к 2032 году до 18,5 миллиона увеличить сдачу нефти на заводы республики (Татарстан - ред.). Мы сделали лупинги, увеличили диаметр трубы, именно участок по территории заводов", - сказал он главе Татарстана Рустаму Минниханову на обходе нефтегазохимической выставки Kazan Oil, gas and chemistry. Он позднее уточнил, что сейчас сдача нефти составляет 13,3 миллиона тонн в год.

татарстан

2025

