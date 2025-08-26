Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Транснефть" планирует увеличить поставки нефти на "Танеко" и "Таиф" - 26.08.2025
"Транснефть" планирует увеличить поставки нефти на "Танеко" и "Таиф"
"Транснефть" планирует увеличить поставки нефти на "Танеко" и "Таиф"
2025-08-26T17:57+0300
2025-08-26T17:57+0300
нефть
россия
татарстан
рустам минниханов
транснефть
нефть, россия, татарстан, рустам минниханов, транснефть, бизнес
Нефть, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов, Транснефть, Бизнес
17:57 26.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Транснефть"
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Стенд компании "Транснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 25 авг - ПРАЙМ. "Транснефть" планирует к 2032 году расширить пропускную способность трубопроводов для увеличения поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы "Танеко" и "Таиф" почти на 40%, до 18,5 миллионов тонн в год, следует из слов представителя компании "Транснефть - Прикамье".
"Сейчас есть проект, планируем к 2032 году до 18,5 миллиона увеличить сдачу нефти на заводы республики (Татарстан - ред.). Мы сделали лупинги, увеличили диаметр трубы, именно участок по территории заводов", - сказал он главе Татарстана Рустаму Минниханову на обходе нефтегазохимической выставки Kazan Oil, gas and chemistry.
Он позднее уточнил, что сейчас сдача нефти составляет 13,3 миллиона тонн в год.
Нефть дешевеет на фоне распродаж на фондовых рынках
Нефть, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов, Транснефть, Бизнес
 
 
