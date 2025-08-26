https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861279878.html
"Транснефть" планирует увеличить поставки нефти на "Танеко" и "Таиф"
2025-08-26T17:57+0300
КАЗАНЬ, 25 авг - ПРАЙМ. "Транснефть" планирует к 2032 году расширить пропускную способность трубопроводов для увеличения поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы "Танеко" и "Таиф" почти на 40%, до 18,5 миллионов тонн в год, следует из слов представителя компании "Транснефть - Прикамье". "Сейчас есть проект, планируем к 2032 году до 18,5 миллиона увеличить сдачу нефти на заводы республики (Татарстан - ред.). Мы сделали лупинги, увеличили диаметр трубы, именно участок по территории заводов", - сказал он главе Татарстана Рустаму Минниханову на обходе нефтегазохимической выставки Kazan Oil, gas and chemistry. Он позднее уточнил, что сейчас сдача нефти составляет 13,3 миллиона тонн в год.
