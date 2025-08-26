https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861283280.html
Мировые цены на нефть ускорили снижение почти до двух процентов
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили снижение почти до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,79% - до 67 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,94%, до 63,54 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела примерно на 1,6%. Аналитики отмечают сокращение спроса на рисковые активы во вторник. На этом фоне европейские фондовые рынки снижаются. Индексы Азии также преимущественно закрылись в минусе. "Снижение сегодня обусловлено отказом от риска, фондовые рынки также снижаются", - цитирует агентство Рейтер аналитика UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Эксперт отметил, что рынки следят за возможными геополитическими рисками, в особенности за переговорами вокруг украинского конфликта.
