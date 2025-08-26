Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке - 26.08.2025
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке
На данный момент в Африке проживает 25 миллиардеров и более 120 тысяч миллионеров, следует из доклада консалтинговой компании Henley & Partners о благосостоянии | 26.08.2025, ПРАЙМ
На данный момент в Африке проживает 25 миллиардеров и более 120 тысяч миллионеров, следует из доклада консалтинговой компании Henley & Partners о благосостоянии континента за текущий год. "В настоящее время на континенте проживает 25 миллиардеров… - это впечатляющее изменение по сравнению с концом 20 века, когда миллиардеров было всего несколько, а экономика многих африканских стран переживала длительный спад", - говорится в докладе. Также указывается, что в Африке насчитывается 122 500 миллионеров, а также 348 человек, чье состояние составляет 100 и более миллионов долларов. Общее число миллионеров в Африке вырастет на 65% к течение следующего десятилетия, прогнозирует Henley & Partners. Отмечается, что наибольшее количество миллионеров приходится на ЮАР - 41 100 человек, или 34% от общего числа. Затем следует Египет (14 800 миллионеров), Марокко (7 500), Нигерия (7 200) и Кения (6 800). На эти страны также приходится 88% миллиардеров континента. Что касается африканских городов, то самое большое количество миллионеров находится в Йоханнесбурге - 11 700 человек. Второе место занимает Кейптаун с 8 500 миллионерами, при этом на город приходится наибольшее количество людей с состоянием от 100 миллионов долларов. Каир занял третье место – на египетскую столицу приходится 6 800 миллионеров.
19:25 26.08.2025
 
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке

Henley & Partners: в Африке проживает 25 миллиардеров и более 120 тысяч миллионеров

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На данный момент в Африке проживает 25 миллиардеров и более 120 тысяч миллионеров, следует из доклада консалтинговой компании Henley & Partners о благосостоянии континента за текущий год.
"В настоящее время на континенте проживает 25 миллиардеров… - это впечатляющее изменение по сравнению с концом 20 века, когда миллиардеров было всего несколько, а экономика многих африканских стран переживала длительный спад", - говорится в докладе.
Также указывается, что в Африке насчитывается 122 500 миллионеров, а также 348 человек, чье состояние составляет 100 и более миллионов долларов. Общее число миллионеров в Африке вырастет на 65% к течение следующего десятилетия, прогнозирует Henley & Partners.
Отмечается, что наибольшее количество миллионеров приходится на ЮАР - 41 100 человек, или 34% от общего числа. Затем следует Египет (14 800 миллионеров), Марокко (7 500), Нигерия (7 200) и Кения (6 800). На эти страны также приходится 88% миллиардеров континента.
Что касается африканских городов, то самое большое количество миллионеров находится в Йоханнесбурге - 11 700 человек. Второе место занимает Кейптаун с 8 500 миллионерами, при этом на город приходится наибольшее количество людей с состоянием от 100 миллионов долларов. Каир занял третье место – на египетскую столицу приходится 6 800 миллионеров.
