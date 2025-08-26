https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861285105.html
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке
На данный момент в Африке проживает 25 миллиардеров и более 120 тысяч миллионеров, следует из доклада консалтинговой компании Henley & Partners о благосостоянии | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T19:25+0300
2025-08-26T19:25+0300
2025-08-26T19:25+0300
мировая экономика
африка
юар
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На данный момент в Африке проживает 25 миллиардеров и более 120 тысяч миллионеров, следует из доклада консалтинговой компании Henley & Partners о благосостоянии континента за текущий год. "В настоящее время на континенте проживает 25 миллиардеров… - это впечатляющее изменение по сравнению с концом 20 века, когда миллиардеров было всего несколько, а экономика многих африканских стран переживала длительный спад", - говорится в докладе. Также указывается, что в Африке насчитывается 122 500 миллионеров, а также 348 человек, чье состояние составляет 100 и более миллионов долларов. Общее число миллионеров в Африке вырастет на 65% к течение следующего десятилетия, прогнозирует Henley & Partners. Отмечается, что наибольшее количество миллионеров приходится на ЮАР - 41 100 человек, или 34% от общего числа. Затем следует Египет (14 800 миллионеров), Марокко (7 500), Нигерия (7 200) и Кения (6 800). На эти страны также приходится 88% миллиардеров континента. Что касается африканских городов, то самое большое количество миллионеров находится в Йоханнесбурге - 11 700 человек. Второе место занимает Кейптаун с 8 500 миллионерами, при этом на город приходится наибольшее количество людей с состоянием от 100 миллионов долларов. Каир занял третье место – на египетскую столицу приходится 6 800 миллионеров.
https://1prime.ru/20250520/kitay-857718206.html
африка
юар
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, африка, юар, египет
Мировая экономика, АФРИКА, ЮАР, ЕГИПЕТ
В Henley & Partners рассказали о количестве миллиардеров в Африке
Henley & Partners: в Африке проживает 25 миллиардеров и более 120 тысяч миллионеров