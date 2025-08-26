Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.08.2025
Минниханов заявил о необходимости совершенствования налогового режима
Минниханов заявил о необходимости совершенствования налогового режима - 26.08.2025, ПРАЙМ
Минниханов заявил о необходимости совершенствования налогового режима
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости комплексной господдержки и совершенствования налогового режима для продолжения разработки зрелых... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T20:13+0300
2025-08-26T20:13+0300
КАЗАНЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости комплексной господдержки и совершенствования налогового режима для продолжения разработки зрелых месторождений и освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. "Истощение традиционной ресурсной базы требует новых подходов для сохранения объема нефтедобычи. Для этого необходима комплексная государственная поддержка освоения зрелых и трудноизвлекаемых запасов", - сказал он на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". По словам Минниханова, сегодня стратегическое значение приобретают два ключевых направления: разработка месторождений сверхвязкой нефти и внедрение передовых технологий увеличения нефтеотдачи на выработанных месторождениях. "В текущих фискальных условиях они экономически непривлекательны, несмотря на их важность для будущего отрасли... Для решения этой проблемы нужно проработать вопросы внесения изменений в налоговое законодательство, формирования системы непрерывного государственного стимулирования освоения стратегически важных запасов", - считает глава Татарстана. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что российские власти активно работают над стимулированием развития технологий добычи нефти. По его словам, хотя общие запасы нефти в России оцениваются в 31 миллиард тонн, только половина из них является рентабельной при текущем уровне технологий. Без господдержки эта доля будет сокращаться. "Мы совместно с Минфином активно работаем над тем, чтобы стимулировать фискально отдельные категории запасов. Принятая система НДД (налог на дополнительный доход - ред.) уже показала свою эффективность, и мы постоянно занимаемся ее донастройкой", - сказал Сорокин.
20:13 26.08.2025
 
Минниханов заявил о необходимости совершенствования налогового режима

КАЗАНЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости комплексной господдержки и совершенствования налогового режима для продолжения разработки зрелых месторождений и освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.
"Истощение традиционной ресурсной базы требует новых подходов для сохранения объема нефтедобычи. Для этого необходима комплексная государственная поддержка освоения зрелых и трудноизвлекаемых запасов", - сказал он на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".
По словам Минниханова, сегодня стратегическое значение приобретают два ключевых направления: разработка месторождений сверхвязкой нефти и внедрение передовых технологий увеличения нефтеотдачи на выработанных месторождениях.
"В текущих фискальных условиях они экономически непривлекательны, несмотря на их важность для будущего отрасли... Для решения этой проблемы нужно проработать вопросы внесения изменений в налоговое законодательство, формирования системы непрерывного государственного стимулирования освоения стратегически важных запасов", - считает глава Татарстана.
Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что российские власти активно работают над стимулированием развития технологий добычи нефти.
По его словам, хотя общие запасы нефти в России оцениваются в 31 миллиард тонн, только половина из них является рентабельной при текущем уровне технологий. Без господдержки эта доля будет сокращаться.
"Мы совместно с Минфином активно работаем над тем, чтобы стимулировать фискально отдельные категории запасов. Принятая система НДД (налог на дополнительный доход - ред.) уже показала свою эффективность, и мы постоянно занимаемся ее донастройкой", - сказал Сорокин.
