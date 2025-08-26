Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20:38 26.08.2025
 
Сийярто прокомментировал атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба"

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает нереалистичным сценарий, при котором Украина атаковала нефтепровод "Дружба" без согласования с Еврокомиссией, ее председателем Урсулой фон дер Ляйен и европейскими лидерами.
"Очень сложно представить, чтобы этот вопрос (об атаках на нефтепровод "Дружба" - ред.) не возник между (Владимиром - ред.) Зеленским и фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами. Зеленский и фон дер Ляйен, Зеленский и европейские лидеры постоянно вместе, они постоянно общаются, они заполняют различные социальные сети информацией о том, сколько раз они общались в тот или иной день. Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос не возник между ними", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Министр напомнил, что ЕК в начале года давала письменные гарантии, что обязуется защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество, но после трех обстрелов нефтепровода со стороны ВСУ в течение короткого времени "не проронила ни слова".
"После этого, думаю, очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод "Дружба". Очень трудно представить, чтобы они не обсудили это хотя бы в нескольких предложениях", - подчеркнул Сийярто.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо сделал заявление после атаки на трубопровод "Дружба"
