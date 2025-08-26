https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861289371.html

Сийярто прокомментировал атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба"

Сийярто прокомментировал атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба" - 26.08.2025, ПРАЙМ

Сийярто прокомментировал атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает нереалистичным сценарий, при котором Украина атаковала нефтепровод "Дружба"... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T20:38+0300

2025-08-26T20:38+0300

2025-08-26T20:38+0300

нефть

венгрия

украина

урсула фон дер ляйен

петер сийярто

ек

ес

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg

БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает нереалистичным сценарий, при котором Украина атаковала нефтепровод "Дружба" без согласования с Еврокомиссией, ее председателем Урсулой фон дер Ляйен и европейскими лидерами. "Очень сложно представить, чтобы этот вопрос (об атаках на нефтепровод "Дружба" - ред.) не возник между (Владимиром - ред.) Зеленским и фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами. Зеленский и фон дер Ляйен, Зеленский и европейские лидеры постоянно вместе, они постоянно общаются, они заполняют различные социальные сети информацией о том, сколько раз они общались в тот или иной день. Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос не возник между ними", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр напомнил, что ЕК в начале года давала письменные гарантии, что обязуется защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество, но после трех обстрелов нефтепровода со стороны ВСУ в течение короткого времени "не проронила ни слова". "После этого, думаю, очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод "Дружба". Очень трудно представить, чтобы они не обсудили это хотя бы в нескольких предложениях", - подчеркнул Сийярто.

https://1prime.ru/20250826/fitso-861269256.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, украина, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, ек, ес, всу, в мире