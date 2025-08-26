Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо сделал заявление после атаки на трубопровод "Дружба" - 26.08.2025
Фицо сделал заявление после атаки на трубопровод "Дружба"
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, которая затрагивает республику. | 26.08.2025, ПРАЙМ
энергетика
нефть
словакия
украина
венгрия
роберт фицо
мид
всу
нпз
БРАТИСЛАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, которая затрагивает республику. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ по этой инфраструктуре. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность. "Не понимаем атак на нефтяную инфраструктуру, которая серьезно затрагивает Словакию", - сказал Фицо на открытии нового завода по производству тепловых насосов на севере Словакии во вторник. Глава МИД Словакии Юрай Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления.
нефть, словакия, украина, венгрия, роберт фицо, мид, всу, нпз
Энергетика, Нефть, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Роберт Фицо, МИД, ВСУ, НПЗ
Фицо сделал заявление после атаки на трубопровод "Дружба"

Фицо заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, затрагивающую Словакию

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
БРАТИСЛАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, которая затрагивает республику.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ по этой инфраструктуре. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность.
"Не понимаем атак на нефтяную инфраструктуру, которая серьезно затрагивает Словакию", - сказал Фицо на открытии нового завода по производству тепловых насосов на севере Словакии во вторник.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
В Венгрии призвали ЕС выполнять обязательства по "Дружбе"
ЭнергетикаНефтьСЛОВАКИЯУКРАИНАВЕНГРИЯРоберт ФицоМИДВСУНПЗ
 
 
