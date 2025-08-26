https://1prime.ru/20250826/fitso-861269256.html

Фицо сделал заявление после атаки на трубопровод "Дружба"

26.08.2025

Фицо сделал заявление после атаки на трубопровод "Дружба"

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, которая затрагивает республику. | 26.08.2025, ПРАЙМ

БРАТИСЛАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, которая затрагивает республику. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ по этой инфраструктуре. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность. "Не понимаем атак на нефтяную инфраструктуру, которая серьезно затрагивает Словакию", - сказал Фицо на открытии нового завода по производству тепловых насосов на севере Словакии во вторник. Глава МИД Словакии Юрай Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления.

