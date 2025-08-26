FT: на Западе обсуждают отправку "коалицией желающих" бригад на Украину
FT: на Западе обсуждают отправку 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В западных странах обсуждают возможность отправки "коалицией желающих" 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака.
Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В ходе встречи Трамп выразил мнение, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с теми, что предоставляются в НАТО. Агентство Bloomberg сообщало, что гарантии безопасности от США и Европы для Киева будут основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать силы различных стран.
"Обсуждения ведутся о примерно 4-5 европейских бригадах "на местах, которые предоставит коалиция желающих, плюс "стратегических вспомогательных средствах" из США", - говорится в сообщении издания.
По словам Ермака, встреча в Вашингтоне дала возможность уточнить вопросы, касающиеся гарантий безопасности и приобретения американского вооружения с использованием европейских финансовых ресурсов.
Он отметил, что поддержка "коалиции желающих" будет включать в себя комплекс военных, политических и экономических мер.
В МИД России заявляли, что любой вариант размещения войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлем для России и грозит серьезной эскалацией конфликта. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО в Украине, которые звучат в Великобритании и других европейских странах, в МИД РФ назвали подстрекательством к продолжению конфликта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.