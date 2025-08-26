В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами

https://1prime.ru/20250826/germaniya-861266081.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль "разбрасывается в Киеве миллиардами", а в Германии планирует повысить налоги, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Министр финансов Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а дома хочет повысить налоги. На помощь Украине уже направлено более 50 миллиардов евро. Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан!" - написала Вайдель в соцсети X. Похожее мнение высказала и лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Она напомнила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о намерении изменить систему государства всеобщего благосостояния, поскольку в ее нынешнем виде она "больше не является финансово жизнеспособной". "Днем позже его заместитель Ларс Клингбайль отправляется в Киев и от имени правительства ФРГ выделяет Украине дополнительную военную помощь в размере девяти миллиардов евро в год. После того, как на Украину уже потрачено более 50 миллиардов евро налоговых денег, дополнительные миллиарды на поставку оружия Киеву легко финансируются, но для пенсионеров, больных, детей и семей в Германии денег нет?", - написала Вагенкнехт в соцсети X. По её мнению, Германия больше не может позволить себе не социальное государство, а правительство, которое "растрачивает благосостояние и попирает интересы своих собственных граждан". Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Киев. В ходе визита он объявил о намерении властей ФРГ ежегодно выделять на поддержку Украины 9 млрд евро.
