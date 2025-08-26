Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами - 26.08.2025
https://1prime.ru/20250826/germaniya-861266081.html
В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами
В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами - 26.08.2025, ПРАЙМ
В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами
Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль "разбрасывается в Киеве миллиардами", а в Германии планирует повысить налоги, заявила сопредседатель правой... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T14:06+0300
2025-08-26T14:06+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль "разбрасывается в Киеве миллиардами", а в Германии планирует повысить налоги, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Министр финансов Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а дома хочет повысить налоги. На помощь Украине уже направлено более 50 миллиардов евро. Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан!" - написала Вайдель в соцсети X. Похожее мнение высказала и лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Она напомнила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о намерении изменить систему государства всеобщего благосостояния, поскольку в ее нынешнем виде она "больше не является финансово жизнеспособной". "Днем позже его заместитель Ларс Клингбайль отправляется в Киев и от имени правительства ФРГ выделяет Украине дополнительную военную помощь в размере девяти миллиардов евро в год. После того, как на Украину уже потрачено более 50 миллиардов евро налоговых денег, дополнительные миллиарды на поставку оружия Киеву легко финансируются, но для пенсионеров, больных, детей и семей в Германии денег нет?", - написала Вагенкнехт в соцсети X. По её мнению, Германия больше не может позволить себе не социальное государство, а правительство, которое "растрачивает благосостояние и попирает интересы своих собственных граждан". Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Киев. В ходе визита он объявил о намерении властей ФРГ ежегодно выделять на поддержку Украины 9 млрд евро.
14:06 26.08.2025
 
В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами

Вайдель: глава Минфина ФРГ Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль "разбрасывается в Киеве миллиардами", а в Германии планирует повысить налоги, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Министр финансов Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а дома хочет повысить налоги. На помощь Украине уже направлено более 50 миллиардов евро. Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан!" - написала Вайдель в соцсети X.
Похожее мнение высказала и лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Она напомнила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о намерении изменить систему государства всеобщего благосостояния, поскольку в ее нынешнем виде она "больше не является финансово жизнеспособной".
"Днем позже его заместитель Ларс Клингбайль отправляется в Киев и от имени правительства ФРГ выделяет Украине дополнительную военную помощь в размере девяти миллиардов евро в год. После того, как на Украину уже потрачено более 50 миллиардов евро налоговых денег, дополнительные миллиарды на поставку оружия Киеву легко финансируются, но для пенсионеров, больных, детей и семей в Германии денег нет?", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
По её мнению, Германия больше не может позволить себе не социальное государство, а правительство, которое "растрачивает благосостояние и попирает интересы своих собственных граждан".
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Киев. В ходе визита он объявил о намерении властей ФРГ ежегодно выделять на поддержку Украины 9 млрд евро.
Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, заявил Сийярто
12:50
Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, заявил Сийярто
12:50
 
