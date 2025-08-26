https://1prime.ru/20250826/germaniya-861266081.html

В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами

В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами - 26.08.2025, ПРАЙМ

В ФРГ заявили, что вице-канцлер страны разбрасывается в Киеве миллиардами

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль "разбрасывается в Киеве миллиардами", а в Германии планирует повысить налоги, заявила сопредседатель правой... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T14:06+0300

2025-08-26T14:06+0300

2025-08-26T14:06+0300

экономика

финансы

германия

киев

украина

алиса вайдель

фридрих мерц

bild

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль "разбрасывается в Киеве миллиардами", а в Германии планирует повысить налоги, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Министр финансов Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а дома хочет повысить налоги. На помощь Украине уже направлено более 50 миллиардов евро. Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан!" - написала Вайдель в соцсети X. Похожее мнение высказала и лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Она напомнила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о намерении изменить систему государства всеобщего благосостояния, поскольку в ее нынешнем виде она "больше не является финансово жизнеспособной". "Днем позже его заместитель Ларс Клингбайль отправляется в Киев и от имени правительства ФРГ выделяет Украине дополнительную военную помощь в размере девяти миллиардов евро в год. После того, как на Украину уже потрачено более 50 миллиардов евро налоговых денег, дополнительные миллиарды на поставку оружия Киеву легко финансируются, но для пенсионеров, больных, детей и семей в Германии денег нет?", - написала Вагенкнехт в соцсети X. По её мнению, Германия больше не может позволить себе не социальное государство, а правительство, которое "растрачивает благосостояние и попирает интересы своих собственных граждан". Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Киев. В ходе визита он объявил о намерении властей ФРГ ежегодно выделять на поддержку Украины 9 млрд евро.

https://1prime.ru/20250826/vengriya-861260167.html

германия

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, германия, киев, украина, алиса вайдель, фридрих мерц, bild