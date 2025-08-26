https://1prime.ru/20250826/germaniya-861289666.html

Spiegel: DB Cargo закроет две трети ремонтных депо в Германии

Spiegel: DB Cargo закроет две трети ремонтных депо в Германии - 26.08.2025, ПРАЙМ

Spiegel: DB Cargo закроет две трети ремонтных депо в Германии

Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T20:46+0300

2025-08-26T20:46+0300

2025-08-26T20:47+0300

бизнес

фрг

spiegel

deutsche bahn

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/81941/56/819415630_0:119:2272:1397_1920x0_80_0_0_a1cbd0ab7d0c5878d92d638f7d980e31.jpg

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер экономии, пишет издание Spiegel со ссылкой на компанию. "Находящаяся в кризисе дочерняя компания железнодорожной (компании Deutsche Bahn – ред.) DB Cargo намерена закрыть множество ремонтных депо… Планируется закрыть десять из 15 филиалов… В общей сложности в ходе масштабной реструктуризации всех мастерских планируется сократить 170 рабочих мест", - говорится в статье. Компания вынуждена рассматривать такие шаги в рамках курса на жесткую экономию, отмечает издание. Обсуждение предложенной концепции реструктуризации начнется в сентябре. Профсоюз Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) раскритиковал планы грузоперевозчика. "Да, ситуация в железнодорожных грузоперевозках напряженная. Но вместо того, чтобы наконец-то сформулировать четкую концепцию будущего, (глава DB Cargo – ред.) Зигрид Никутта делает ставку исключительно на сокращение расходов, закрытия и сокращение рабочих мест", - говорится в пресс-релизе на сайте профсоюза.

https://1prime.ru/20250813/germaniya-860670830.html

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, фрг, spiegel, deutsche bahn, мировая экономика