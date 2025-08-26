https://1prime.ru/20250826/germaniya-861289666.html
Spiegel: DB Cargo закроет две трети ремонтных депо в Германии
Spiegel: DB Cargo закроет две трети ремонтных депо в Германии - 26.08.2025, ПРАЙМ
Spiegel: DB Cargo закроет две трети ремонтных депо в Германии
Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T20:46+0300
2025-08-26T20:46+0300
2025-08-26T20:47+0300
бизнес
фрг
spiegel
deutsche bahn
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/81941/56/819415630_0:119:2272:1397_1920x0_80_0_0_a1cbd0ab7d0c5878d92d638f7d980e31.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер экономии, пишет издание Spiegel со ссылкой на компанию. "Находящаяся в кризисе дочерняя компания железнодорожной (компании Deutsche Bahn – ред.) DB Cargo намерена закрыть множество ремонтных депо… Планируется закрыть десять из 15 филиалов… В общей сложности в ходе масштабной реструктуризации всех мастерских планируется сократить 170 рабочих мест", - говорится в статье. Компания вынуждена рассматривать такие шаги в рамках курса на жесткую экономию, отмечает издание. Обсуждение предложенной концепции реструктуризации начнется в сентябре. Профсоюз Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) раскритиковал планы грузоперевозчика. "Да, ситуация в железнодорожных грузоперевозках напряженная. Но вместо того, чтобы наконец-то сформулировать четкую концепцию будущего, (глава DB Cargo – ред.) Зигрид Никутта делает ставку исключительно на сокращение расходов, закрытия и сокращение рабочих мест", - говорится в пресс-релизе на сайте профсоюза.
https://1prime.ru/20250813/germaniya-860670830.html
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81941/56/819415630_126:0:2146:1515_1920x0_80_0_0_d7ca264092a1ca0647a581b783fef29f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, фрг, spiegel, deutsche bahn, мировая экономика
Бизнес, ФРГ, Spiegel, Deutsche Bahn, Мировая экономика
Spiegel: DB Cargo закроет две трети ремонтных депо в Германии
Spiegel: DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер экономии, пишет издание Spiegel со ссылкой на компанию.
"Находящаяся в кризисе дочерняя компания железнодорожной (компании Deutsche Bahn
– ред.) DB Cargo намерена закрыть множество ремонтных депо… Планируется закрыть десять из 15 филиалов… В общей сложности в ходе масштабной реструктуризации всех мастерских планируется сократить 170 рабочих мест", - говорится в статье.
Компания вынуждена рассматривать такие шаги в рамках курса на жесткую экономию, отмечает издание. Обсуждение предложенной концепции реструктуризации начнется в сентябре.
Профсоюз Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) раскритиковал планы грузоперевозчика.
"Да, ситуация в железнодорожных грузоперевозках напряженная. Но вместо того, чтобы наконец-то сформулировать четкую концепцию будущего, (глава DB Cargo – ред.) Зигрид Никутта делает ставку исключительно на сокращение расходов, закрытия и сокращение рабочих мест", - говорится в пресс-релизе на сайте профсоюза.
Минэкономики Германии оценило перспективы восстановления экономики