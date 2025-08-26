Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:38 26.08.2025 (обновлено: 12:39 26.08.2025)
 
МЭР подготовит предложения по реформе фондов персональной ответственности

МЭР слышит запрос туроператоров по реформе фонда персональной ответственности

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минэкономразвития слышит запрос туроператоров по поводу реформирования механизма фондов персональной ответственности (ФПО), вместе с отраслью готовит соответствующие предложения, сказал РИА Новости замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) в понедельник сообщила, что направила в Госдуму письмо с предложением использовать средства ФПО туроператоров для финансирования вынужденных расходов из-за форс-мажорных ситуаций.
"Мы неоднократно это уже с коллегами обсуждали. Вообще сейчас мы в целом готовим большую реформу по фондам персональной ответственности, по резервному фонду", - ответил замминистра на вопрос, знакомы ли в министерстве с данной инициативой.
Вахруков не стал комментировать, какие именно будут предложены новации, отметив, что это пока преждевременно.
"Мы пока ведем переговоры, слышим туроператоров. Сейчас из-за вот этой всей сложной ситуации с вывозом и с дополнительными расходами до конца года освободили вообще от взносов в ФПО, что таким компромиссом нашим общим явилось", - напомнил он.
"Мы договорились, что до конца года какую-то новую систему выработаем, и в начале следующего года постараемся с законодательной инициативой выйти", - подчеркнул замминистра.
В июле пресс-служба кабмина сообщала, что размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года.
По закону эти взносы выплачиваются равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Теперь срок уплаты перенесен с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года.
