МЭР подготовит предложения по реформе фондов персональной ответственности

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минэкономразвития слышит запрос туроператоров по поводу реформирования механизма фондов персональной ответственности (ФПО), вместе с отраслью готовит соответствующие предложения, сказал РИА Новости замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в понедельник сообщила, что направила в Госдуму письмо с предложением использовать средства ФПО туроператоров для финансирования вынужденных расходов из-за форс-мажорных ситуаций. "Мы неоднократно это уже с коллегами обсуждали. Вообще сейчас мы в целом готовим большую реформу по фондам персональной ответственности, по резервному фонду", - ответил замминистра на вопрос, знакомы ли в министерстве с данной инициативой. Вахруков не стал комментировать, какие именно будут предложены новации, отметив, что это пока преждевременно. "Мы пока ведем переговоры, слышим туроператоров. Сейчас из-за вот этой всей сложной ситуации с вывозом и с дополнительными расходами до конца года освободили вообще от взносов в ФПО, что таким компромиссом нашим общим явилось", - напомнил он. "Мы договорились, что до конца года какую-то новую систему выработаем, и в начале следующего года постараемся с законодательной инициативой выйти", - подчеркнул замминистра. В июле пресс-служба кабмина сообщала, что размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года. По закону эти взносы выплачиваются равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Теперь срок уплаты перенесен с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года.

