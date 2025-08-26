https://1prime.ru/20250826/moskva-861240119.html

Однокомнатную квартиру в 40 кв м можно купить в Москве за пять лет вахты

бизнес

недвижимость

россия

москва

санкт-петербург

нижний новгород

циан

росстат

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Однокомнатную квартиру наиболее популярного метража, то есть площадью 40 квадратных метров, можно купить на вторичном рынке Москвы за почти пять лет непрерывной вахты в северных регионах России, подсчитало РИА Недвижимость на основе данных "Циана" и hh.ru. По словам руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, для покупки однушки в 40 "квадратов" в Москве хватит 9,3 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге - 6,3 миллиона рублей, в Казани- 5,9 миллиона рублей, в Нижнем Новгороде - 4,7 миллиона рублей, в Новосибирске - 3,8 миллиона рублей, в Краснодаре - 3,6 миллиона рублей. Согласно последним данным Росстата, медианная зарплата в России по итогам апреля составила 73,9 тысячи рублей. Заработок при работе вахтовым методом, по данным сервиса hh.ru, в два раза выше, достигая 167 тысяч рублей. В основном работать в этом случае приходится в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, то есть на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке. Таким образом, работая на вахте непрерывно и откладывая всю медианную зарплату, заработать на однокомнатную квартиру в Москве можно за 56 месяцев, в Санкт-Петербурге - за 38 месяцев, в Казани - за 35 месяцев, в Нижнем Новгороде - за 28 месяцев, в Новосибирске - за 23 месяца, в Краснодаре - за 22 месяца. Но, как отметили в пресс-службе портала hh.ru, вахта не может длиться непрерывно несколько лет, и в реальности покупка квартиры займет больше времени. Продолжительность вахты строго регламентирована Трудовым кодексом РФ, ее срок обычно не больше одного месяца. Однако в исключительных случаях, к которым относятся сложная логистика и особенности производства, работодатель может увеличить вахту до трех месяцев. Кроме того, общее количество отработанных часов за учетный период (месяц, квартал или год) не должно превышать норму по производственному календарю. Например, на 2025 год при 40-часовой неделе норма составляет 1972 часа, пояснили в hh.ru.

