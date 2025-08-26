https://1prime.ru/20250826/neft-861242263.html

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 26.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются после роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T08:10+0300

2025-08-26T08:10+0300

2025-08-26T08:10+0300

экономика

нефть

рынок

сша

индия

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83295/10/832951082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb753c513f34bd146d4249a5b72bc3e0.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются после роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,48% - до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 64,45 доллара. Днем ранее нефть Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 1,8%, в том числе октябрьский Brent поднимался выше 69 долларов за баррель впервые с 6 августа, октябрьский WTI - выше 65 долларов впервые с 7 августа. Основное внимание рынков сохраняется вокруг торговой политики Вашингтона. В частности, в конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. "Если мы пойдем на удвоение индийских тарифов, рынок снова поставит под сомнение российские потоки и может в краткосрочной перспективе пересмотреть цену до 70 долларов", - полагает руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг. Трейдеры теперь ожидают в среду публикации статистики по запасам в США за неделю по 22 августа. Согласно данным за предыдущую неделю, по 15 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 6 миллионов баррелей, или на 1,4%, - до 420,7 миллиона баррелей, ожидалось снижение только на 1,3 миллиона.

https://1prime.ru/20250825/zoloto-861226537.html

сша

индия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, индия, вашингтон, дональд трамп