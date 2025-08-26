Нефть дешевеет на фоне распродаж на фондовых рынках

https://1prime.ru/20250826/neft-861267499.html

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили снижение почти до 2% на фоне глобального ухода трейдеров от риска и снижения фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,57% - до 67,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,77%, до 63,65 доллара. Утром нефть дешевела в среднем примерно на 0,5%. Во вторник мировые фондовые индексы в основном склонны к снижению: биржи Азии преимущественно сократились, европейские рынки снижаются, в том числе французский индекс CAC 40 - на 1,5%, фьючерсы на индексы Уолл-стрит также показывают снижение. Инвесторы следят за ситуацией вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике". Трейдеры также продолжают ожидать большей ясности относительно торговой политики США, в частности, в отношении Китая и Индии. Начиная со среды индийские товары, поступающие на рынок США, будут облагаться тарифом в размере 50% после того, как Вашингтон удвоил действующие пошлины. "Цены на нефть остаются в узком диапазоне на фоне геополитической нестабильности и относительно устойчивых фундаментальных показателей", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Barclays Амарприт Сингх (Amarpreet Singh). Участники торгов ожидают в среду публикации статистики по запасам в США за неделю по 22 августа. Согласно данным за предыдущую неделю, по 15 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 6 миллионов баррелей, или на 1,4%, - до 420,7 миллиона баррелей, ожидалось снижение только на 1,3 миллиона.

