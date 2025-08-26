https://1prime.ru/20250826/odezhda-861260574.html
В ЕАЭС на полгода ввели пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама
В ЕАЭС на полгода ввели пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама
2025-08-26T13:09+0300
экономика
бизнес
вьетнам
евразийская экономическая комиссия
еаэс
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести на полгода пошлины для некоторых видов одежды, которые ввозятся из Вьетнама в ЕАЭС с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле, сообщила пресс-служба торгового блока ЕЭК. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Социалистической Республики Вьетнам, ввозимых с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле", - говорится в сообщении. Основанием введения защитных мер стало превышение триггерного уровня импорта из Вьетнама, который предусмотрен соглашением. Это решение означает, добавили в пресс-службе, что с момента его вступления в силу и в течение шести месяцев при ввозе отдельных видов одежды из Вьетнама будет применяться действующая ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Решение вступит в силу спустя 30 дней с даты его официального опубликования. "Данная мера позволит поддержать производителей ЕАЭС и исключить резкий рост беспошлинного ввоза товаров из Вьетнама выше тех уровней, которые предусмотрены соглашением, что важно для легкой промышленности наших стран", - прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, его слова приводятся в сообщении.
вьетнам
