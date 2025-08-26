Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕАЭС на полгода ввели пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама - 26.08.2025
В ЕАЭС на полгода ввели пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама
В ЕАЭС на полгода ввели пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама - 26.08.2025, ПРАЙМ
В ЕАЭС на полгода ввели пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести на полгода пошлины для некоторых видов одежды, которые ввозятся из Вьетнама в ЕАЭС с тарифными... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:09+0300
2025-08-26T13:09+0300
экономика
бизнес
вьетнам
евразийская экономическая комиссия
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f886d0af059ed6f46644e48d33ffb4b5.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести на полгода пошлины для некоторых видов одежды, которые ввозятся из Вьетнама в ЕАЭС с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле, сообщила пресс-служба торгового блока ЕЭК. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Социалистической Республики Вьетнам, ввозимых с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле", - говорится в сообщении. Основанием введения защитных мер стало превышение триггерного уровня импорта из Вьетнама, который предусмотрен соглашением. Это решение означает, добавили в пресс-службе, что с момента его вступления в силу и в течение шести месяцев при ввозе отдельных видов одежды из Вьетнама будет применяться действующая ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Решение вступит в силу спустя 30 дней с даты его официального опубликования. "Данная мера позволит поддержать производителей ЕАЭС и исключить резкий рост беспошлинного ввоза товаров из Вьетнама выше тех уровней, которые предусмотрены соглашением, что важно для легкой промышленности наших стран", - прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, его слова приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20250822/indiya-861112629.html
вьетнам
бизнес, вьетнам, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, Бизнес, ВЬЕТНАМ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
13:09 26.08.2025
 
В ЕАЭС на полгода ввели пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама

Коллегия ЕЭК на полгода введет пошлины для некоторых видов одежды из Вьетнама

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© flickr.com / manschu
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести на полгода пошлины для некоторых видов одежды, которые ввозятся из Вьетнама в ЕАЭС с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле, сообщила пресс-служба торгового блока ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Социалистической Республики Вьетнам, ввозимых с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле", - говорится в сообщении.
Основанием введения защитных мер стало превышение триггерного уровня импорта из Вьетнама, который предусмотрен соглашением.
Это решение означает, добавили в пресс-службе, что с момента его вступления в силу и в течение шести месяцев при ввозе отдельных видов одежды из Вьетнама будет применяться действующая ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Решение вступит в силу спустя 30 дней с даты его официального опубликования.
"Данная мера позволит поддержать производителей ЕАЭС и исключить резкий рост беспошлинного ввоза товаров из Вьетнама выше тех уровней, которые предусмотрены соглашением, что важно для легкой промышленности наших стран", - прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, его слова приводятся в сообщении.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Оверчук прокомментировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии
22 августа, 18:50
 
ЭкономикаБизнесВЬЕТНАМЕвразийская экономическая комиссияЕАЭС
 
 
