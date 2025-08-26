https://1prime.ru/20250826/oon-861295392.html
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам" - 26.08.2025, ПРАЙМ
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"
ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T23:42+0300
2025-08-26T23:42+0300
2025-08-26T23:42+0300
газ
россия
европа
германия
дания
дмитрий песков
оон
совбез
северный поток - 2
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_9460ee9c5558aaa088f23f05dc61064d.jpg
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча. "ООН не в состоянии комментировать текущие расследования или правовые процедуры. Мы призываем к сдержанности и терпению в ожидании завершения расследования и любых правовых процедур", – сказал Енча в ходе заседания Совбеза. Тем не менее Енча констатировал, что "любое преднамеренное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает серьезную обеспокоенность". "Такие инциденты должны быть осуждены и расследованы", – подчеркнул он. Помощник генсека также отметил, что Организация "не в состоянии" проверить заявления или сообщения, сделанные в связи с соответствующим "инцидентом". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://1prime.ru/20250826/rossiya-861294084.html
европа
германия
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_42b5c4b794e0bb45b7b7be37b37cda4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, европа, германия, дания, дмитрий песков, оон, совбез, северный поток - 2, в мире
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, Дмитрий Песков, ООН, Совбез, Северный поток - 2, В мире
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"
ООН призвала к сдержанности в ожидании расследования терактов на "Северных потоках"