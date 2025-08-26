Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам" - 26.08.2025
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам" - 26.08.2025, ПРАЙМ
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"
ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН... | 26.08.2025, ПРАЙМ
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча. "ООН не в состоянии комментировать текущие расследования или правовые процедуры. Мы призываем к сдержанности и терпению в ожидании завершения расследования и любых правовых процедур", – сказал Енча в ходе заседания Совбеза. Тем не менее Енча констатировал, что "любое преднамеренное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает серьезную обеспокоенность". "Такие инциденты должны быть осуждены и расследованы", – подчеркнул он. Помощник генсека также отметил, что Организация "не в состоянии" проверить заявления или сообщения, сделанные в связи с соответствующим "инцидентом". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
23:42 26.08.2025
 
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"

ООН призвала к сдержанности в ожидании расследования терактов на "Северных потоках"

ООН, 26 авг – ПРАЙМ. ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
"ООН не в состоянии комментировать текущие расследования или правовые процедуры. Мы призываем к сдержанности и терпению в ожидании завершения расследования и любых правовых процедур", – сказал Енча в ходе заседания Совбеза.
Тем не менее Енча констатировал, что "любое преднамеренное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает серьезную обеспокоенность".
"Такие инциденты должны быть осуждены и расследованы", – подчеркнул он.
Помощник генсека также отметил, что Организация "не в состоянии" проверить заявления или сообщения, сделанные в связи с соответствующим "инцидентом".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Дмитрий Полянский
Полянский рассказал о ситуации вокруг "Северных потоков"
