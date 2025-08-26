https://1prime.ru/20250826/oon-861295392.html

ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"

ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам" - 26.08.2025, ПРАЙМ

ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"

ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T23:42+0300

2025-08-26T23:42+0300

2025-08-26T23:42+0300

газ

россия

европа

германия

дания

дмитрий песков

оон

совбез

северный поток - 2

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_9460ee9c5558aaa088f23f05dc61064d.jpg

ООН, 26 авг – ПРАЙМ. ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча. "ООН не в состоянии комментировать текущие расследования или правовые процедуры. Мы призываем к сдержанности и терпению в ожидании завершения расследования и любых правовых процедур", – сказал Енча в ходе заседания Совбеза. Тем не менее Енча констатировал, что "любое преднамеренное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает серьезную обеспокоенность". "Такие инциденты должны быть осуждены и расследованы", – подчеркнул он. Помощник генсека также отметил, что Организация "не в состоянии" проверить заявления или сообщения, сделанные в связи с соответствующим "инцидентом". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://1prime.ru/20250826/rossiya-861294084.html

европа

германия

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, германия, дания, дмитрий песков, оон, совбез, северный поток - 2, в мире