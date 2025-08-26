https://1prime.ru/20250826/polsha-861275452.html

СМИ узнали, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом

СМИ узнали, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом

Польская делегация не была приглашена на встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за антироссийской позиции, сообщает издание Myśl Polska.

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Польская делегация не была приглашена на встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за антироссийской позиции, сообщает издание Myśl Polska."Польша придерживается слишком резкой антироссийской позиции и недостаточно опытна в вопросах международной политики, поэтому наша страна не присутствовала на переговорах," — цитирует издание профессора Влодзимежа Батога.По его словам, отсутствие польских представителей в Вашингтоне стало следствием предыдущих встреч Трампа с польским лидером Каролем Навроцким, который продемонстрировал жестко антироссийскую позицию и намерение применять строгие меры против России."Вместо того чтобы проявлять сдержанность в этом вопросе, президент и его представители используют терминологию в адрес России, которая унижает главу государства. Особенно это важно, учитывая, что в Белом доме это может восприниматься как безрассудство," — говорится в статье.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что западные лидеры часто используют угрозу России в своих интересах, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем, но "разумные люди понимают, что это не соответствует истине." В последние годы Россия указывает на беспрецедентное усиление активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои операции, называя это "предотвращением российской агрессии". Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу наращивания сил альянса в Европе.

