https://1prime.ru/20250826/polsha-861275452.html
СМИ узнали, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
СМИ узнали, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом - 26.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
Польская делегация не была приглашена на встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за антироссийской позиции, сообщает издание Myśl Polska. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T16:34+0300
2025-08-26T16:34+0300
2025-08-26T16:34+0300
сша
вашингтон
москва
дональд трамп
кароль навроцкий
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Польская делегация не была приглашена на встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за антироссийской позиции, сообщает издание Myśl Polska."Польша придерживается слишком резкой антироссийской позиции и недостаточно опытна в вопросах международной политики, поэтому наша страна не присутствовала на переговорах," — цитирует издание профессора Влодзимежа Батога.По его словам, отсутствие польских представителей в Вашингтоне стало следствием предыдущих встреч Трампа с польским лидером Каролем Навроцким, который продемонстрировал жестко антироссийскую позицию и намерение применять строгие меры против России."Вместо того чтобы проявлять сдержанность в этом вопросе, президент и его представители используют терминологию в адрес России, которая унижает главу государства. Особенно это важно, учитывая, что в Белом доме это может восприниматься как безрассудство," — говорится в статье.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что западные лидеры часто используют угрозу России в своих интересах, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем, но "разумные люди понимают, что это не соответствует истине." В последние годы Россия указывает на беспрецедентное усиление активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои операции, называя это "предотвращением российской агрессии". Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу наращивания сил альянса в Европе.
https://1prime.ru/20250826/boloto-861257436.html
https://1prime.ru/20250826/polsha-861257614.html
https://1prime.ru/20250826/plan-861249435.html
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон, москва, дональд трамп, кароль навроцкий, владимир путин, нато
США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, Владимир Путин, НАТО
СМИ узнали, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
MP: Польшу не пригласили на встречу с Трампом из-за антироссийской политики