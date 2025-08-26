https://1prime.ru/20250826/primore-861240459.html

В Приморье нормализовалась ситуация с обеспечением АЗС бензином

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – ПРАЙМ. Обстановка с обеспечением АЗС бензином сети АО "ННК - Приморнефтепродукт" (ННК) в Приморье нормализовалась, сообщает правительство региона. На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется. "По информации представителей АО "ННК - Приморнефтепродукт" (ННК), на сегодня обстановка с обеспечением бензина нормализовалась, могут наблюдаться лишь точечные перебои на отдельных АЗС. Для выравнивания ситуации привлекли дополнительные бензовозы - их число возросло вдвое, скорректировали маршруты", - сообщило правительство региона в комментариях к посту в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко. Власти также отмечают, что со всеми нарушениями прав потребителей разбирается Роспотребнадзор. При необходимости он привлечет к делу другие службы, проверит организацию и качество предоставляемых услуг.

