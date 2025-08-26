Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье нормализовалась ситуация с обеспечением АЗС бензином - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250826/primore-861240459.html
В Приморье нормализовалась ситуация с обеспечением АЗС бензином
В Приморье нормализовалась ситуация с обеспечением АЗС бензином - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Приморье нормализовалась ситуация с обеспечением АЗС бензином
Обстановка с обеспечением АЗС бензином сети АО "ННК - Приморнефтепродукт" (ННК) в Приморье нормализовалась, сообщает правительство региона. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T05:24+0300
2025-08-26T05:24+0300
энергетика
приморье
приморский край
олег кожемяко
уфас
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861240459.jpg?1756175083
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – ПРАЙМ. Обстановка с обеспечением АЗС бензином сети АО "ННК - Приморнефтепродукт" (ННК) в Приморье нормализовалась, сообщает правительство региона. На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется. "По информации представителей АО "ННК - Приморнефтепродукт" (ННК), на сегодня обстановка с обеспечением бензина нормализовалась, могут наблюдаться лишь точечные перебои на отдельных АЗС. Для выравнивания ситуации привлекли дополнительные бензовозы - их число возросло вдвое, скорректировали маршруты", - сообщило правительство региона в комментариях к посту в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко. Власти также отмечают, что со всеми нарушениями прав потребителей разбирается Роспотребнадзор. При необходимости он привлечет к делу другие службы, проверит организацию и качество предоставляемых услуг.
приморье
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приморье, приморский край, олег кожемяко, уфас, роспотребнадзор
Энергетика, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, УФАС, Роспотребнадзор
05:24 26.08.2025
 
В Приморье нормализовалась ситуация с обеспечением АЗС бензином

Обстановка с обеспечением АЗС бензином в Приморье нормализовалась

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – ПРАЙМ. Обстановка с обеспечением АЗС бензином сети АО "ННК - Приморнефтепродукт" (ННК) в Приморье нормализовалась, сообщает правительство региона.
На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется.
"По информации представителей АО "ННК - Приморнефтепродукт" (ННК), на сегодня обстановка с обеспечением бензина нормализовалась, могут наблюдаться лишь точечные перебои на отдельных АЗС. Для выравнивания ситуации привлекли дополнительные бензовозы - их число возросло вдвое, скорректировали маршруты", - сообщило правительство региона в комментариях к посту в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко.
Власти также отмечают, что со всеми нарушениями прав потребителей разбирается Роспотребнадзор. При необходимости он привлечет к делу другие службы, проверит организацию и качество предоставляемых услуг.
 
ЭнергетикаПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙОлег КожемякоУФАСРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала