Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморье

Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморье - 26.08.2025

Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморье

Правительство России расширило границы территории опережающего развития "Михайловский" в Приморье для реализации нового инвестпроекта по добыче глины и... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T09:33+0300

2025-08-26T09:33+0300

2025-08-26T09:33+0300

экономика

бизнес

россия

приморье

приморский край

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило границы территории опережающего развития "Михайловский" в Приморье для реализации нового инвестпроекта по добыче глины и производству кирпича, сообщила пресс-служба кабмина. "Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае будут расширены. Это позволит реализовать новый инвестиционный проект. Согласно подписанному постановлению, в границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью 33 га, расположенные в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном округе", - сообщили в пресс-службе. Как пояснили в правительстве, на этой территории планируется реализовать инвестпроект по разработке карьера для добычи глины и строительству кирпичного завода. Это позволит расширить рынок строительных материалов, привлечь более 1,6 миллиарда рублей частных инвестиций и создать около 90 новых рабочих мест, уточнили в кабмине. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, напомнили в правительстве. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

приморье

приморский край

