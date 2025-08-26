Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморье - 26.08.2025
https://1prime.ru/20250826/proizvodstvo-861248183.html
Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморье
Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморье
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило границы территории опережающего развития "Михайловский" в Приморье для реализации нового инвестпроекта по добыче глины и производству кирпича, сообщила пресс-служба кабмина. "Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае будут расширены. Это позволит реализовать новый инвестиционный проект. Согласно подписанному постановлению, в границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью 33 га, расположенные в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном округе", - сообщили в пресс-службе. Как пояснили в правительстве, на этой территории планируется реализовать инвестпроект по разработке карьера для добычи глины и строительству кирпичного завода. Это позволит расширить рынок строительных материалов, привлечь более 1,6 миллиарда рублей частных инвестиций и создать около 90 новых рабочих мест, уточнили в кабмине. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, напомнили в правительстве. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморье

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило границы территории опережающего развития "Михайловский" в Приморье для реализации нового инвестпроекта по добыче глины и производству кирпича, сообщила пресс-служба кабмина.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае будут расширены. Это позволит реализовать новый инвестиционный проект. Согласно подписанному постановлению, в границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью 33 га, расположенные в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном округе", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в правительстве, на этой территории планируется реализовать инвестпроект по разработке карьера для добычи глины и строительству кирпичного завода. Это позволит расширить рынок строительных материалов, привлечь более 1,6 миллиарда рублей частных инвестиций и создать около 90 новых рабочих мест, уточнили в кабмине.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, напомнили в правительстве. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
