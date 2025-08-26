Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения и Россия усилят контроль за соблюдением фитосанитарных норм - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/rossiya-861283102.html
Армения и Россия усилят контроль за соблюдением фитосанитарных норм
Армения и Россия усилят контроль за соблюдением фитосанитарных норм - 26.08.2025, ПРАЙМ
Армения и Россия усилят контроль за соблюдением фитосанитарных норм
Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за выполнением требований законодательства в сфере фитосанитарии, говорится в заявлении армянского инспекционного... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T18:38+0300
2025-08-26T18:38+0300
россия
общество
еаэс
россельхознадзор
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/63/762016336_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_7968e73eed8d5a50431415899b5671b1.jpg
ЕРЕВАН, 26 авг – ПРАЙМ. Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за выполнением требований законодательства в сфере фитосанитарии, говорится в заявлении армянского инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов. Регулятор призвал армянские хозсубъекты при экспорте в РФ продукции, подлежащей фитосанитарному надзору, в частности, свежих фруктов, овощей, цветов, семян, посадочного материала строго соблюдать требования законодательства ЕАЭС и России, исполнять налоговые обязательства на российской территории, чтобы в дальнейшем избежать ограничений на перемещение грузов. В инспекционном органе напомнили, что в соответствии с порядком фитосанитарного надзора на территории ЕАЭС, грузы в местах их назначения должны пройти карантинный фитосанитарный контроль. В заявлении указывается, что партнеры армянских компаний в РФ обязаны в течение одного рабочего дня уведомить Россельхознадзор о прибытии груза в пункт назначения, чтобы его сотрудники имели возможность произвести карантинный фитосанитарный контроль в месте прибытия груза. "В противном случае Россельхознадзор вправе предложить инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов не оформлять фитосанитарные сертификаты компаниям-нарушителям. Одновременно сообщаем, что с 1 сентября как в Республике Армения, так и в Российской Федерации будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства, а к компаниям, допустившим нарушения, будут применяться меры ответственности, установленные законодательством", - заявил армянский регулятор. В минувшую субботу армянский депутат Гарник Даниелян сообщил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе возвращается много направлявшихся в Россию машин с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд на российскую территорию. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. В ответ на это министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что в РФ ежедневно въезжает очень много армянских фур, а распространенную депутатом информацию он назвал нагнетанием панических настроений. В Федеральной таможенной службе РФ заявили, что таможенный контроль в пункте пропуска "Верхний Ларс" осуществляется в штатном режиме.
https://1prime.ru/20250824/fury-861167738.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/63/762016336_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_cd2568ec36c431beff7bf818157736a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , еаэс, россельхознадзор, в мире
РОССИЯ, Общество , ЕАЭС, Россельхознадзор, В мире
18:38 26.08.2025
 
Армения и Россия усилят контроль за соблюдением фитосанитарных норм

Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за соблюдением фитосанитарных норм

© flickr.com / AlexanyanФлаги России и Армении
Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Флаги России и Армении. Архивное фото
© flickr.com / Alexanyan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 26 авг – ПРАЙМ. Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за выполнением требований законодательства в сфере фитосанитарии, говорится в заявлении армянского инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.
Регулятор призвал армянские хозсубъекты при экспорте в РФ продукции, подлежащей фитосанитарному надзору, в частности, свежих фруктов, овощей, цветов, семян, посадочного материала строго соблюдать требования законодательства ЕАЭС и России, исполнять налоговые обязательства на российской территории, чтобы в дальнейшем избежать ограничений на перемещение грузов.
В инспекционном органе напомнили, что в соответствии с порядком фитосанитарного надзора на территории ЕАЭС, грузы в местах их назначения должны пройти карантинный фитосанитарный контроль. В заявлении указывается, что партнеры армянских компаний в РФ обязаны в течение одного рабочего дня уведомить Россельхознадзор о прибытии груза в пункт назначения, чтобы его сотрудники имели возможность произвести карантинный фитосанитарный контроль в месте прибытия груза.
"В противном случае Россельхознадзор вправе предложить инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов не оформлять фитосанитарные сертификаты компаниям-нарушителям. Одновременно сообщаем, что с 1 сентября как в Республике Армения, так и в Российской Федерации будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства, а к компаниям, допустившим нарушения, будут применяться меры ответственности, установленные законодательством", - заявил армянский регулятор.
В минувшую субботу армянский депутат Гарник Даниелян сообщил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе возвращается много направлявшихся в Россию машин с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд на российскую территорию. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. В ответ на это министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что в РФ ежедневно въезжает очень много армянских фур, а распространенную депутатом информацию он назвал нагнетанием панических настроений.
В Федеральной таможенной службе РФ заявили, что таможенный контроль в пункте пропуска "Верхний Ларс" осуществляется в штатном режиме.
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Министр экономики Армении рассказал о поставках сельхозпродукции в Россию
24 августа, 14:48
 
РОССИЯОбществоЕАЭСРоссельхознадзорВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала