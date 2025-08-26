Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто рассказал, кто помешал диверсифицировать поставки нефти в Венгрию - 26.08.2025
Сийярто рассказал, кто помешал диверсифицировать поставки нефти в Венгрию
2025-08-26T14:12+0300
2025-08-26T14:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/85/840838541_0:37:3009:1730_1920x0_80_0_0_2a0898a75c842d04833b591f25f911af.jpg
БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. Диверсифицировать поставки нефти Венгрии помешали Хорватия, которая не увеличила пропускную способность нефтепровода "Адрия" и подняла цену за транзит, и Еврокомиссия, которая никак не повлияла на ситуацию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. "Пропускная способность нефтепровода, идущего с юга, из Хорватии, меньше, чем потребность Венгрии и Словакии в нефти, поэтому, если поставки по нефтепроводу "Дружба" будут невозможны в течение длительного времени, то поставки нефти в Венгрию и Словакию станут невозможными", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, Венгрия просила Хорватию увеличить пропускную способность своего нефтепровода, Загреб "этого не сделал, очевидно, по экономическим, финансовым и корыстным причинам", после чего Будапешт обратился в Еврокомиссию с просьбой повлиять на хорватские власти. "Брюссель это сделал, но в результате хорваты не увеличили пропускную способность трубопровода, а увеличили транзитную плату в пять раз по сравнению с европейской. Потому что они поняли, что венгры, раз нефтепровод ("Дружба" - ред.) подвергается атаке со стороны Украины, гораздо больше нуждаются в хорватском нефтепроводе... Поэтому нам приходится платить "военную надбавку" за нефть, поступающую из Хорватии", - отметил министр. Сийярто сообщил, что в свое время бывший хорватский министр энергетики в открытую заявил ему, что пока у компаний Венгрии и Хорватии есть споры в энергосекторе, Загреб не станет увеличивать пропускную способность нефтепровода. "Вот и всё о европейской солидарности и о том, как вообще можно диверсифицировать", - подчеркнул он. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
https://1prime.ru/20250826/vengriya-861260167.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/85/840838541_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c6199b2c771f6b11716ff119ddb916c.jpg
1920
1920
true
Сийярто рассказал, кто помешал диверсифицировать поставки нефти в Венгрию

Заголовок открываемого материала