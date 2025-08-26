https://1prime.ru/20250826/slovakiya-861255430.html
Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике
26.08.2025
БРАТИСЛАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к украинской стороне с просьбой воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре. На своей странице в социальных сетях Бланар сообщил, что за последние два дня провел переговоры с украинским главой МИД и вице-премьером Украины по европейской и евроатлантической интеграции. "Я проинформировал их об отправленном в Европейскую комиссию письме, которое касается охраны стратегической энергетической инфраструктуры в связи с атаками по нефтепроводу "Дружба", и попросил украинскую сторону воздержаться от таких атак, которые наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине", - написал Бланар. По его словам, украинская сторона заинтересована в конструктивном подходе и благодарна за помощь, которую ей оказывает Словакия. Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Cловацкий трубопроводный оператор Transpetrol 22 августа сообщил, что вечером 21 августа республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
