https://1prime.ru/20250826/slovakiya-861255430.html

Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике

Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике - 26.08.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к украинской стороне с просьбой воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T11:19+0300

2025-08-26T11:19+0300

2025-08-26T11:19+0300

энергетика

нефть

словакия

украина

рф

мид

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg

БРАТИСЛАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к украинской стороне с просьбой воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре. На своей странице в социальных сетях Бланар сообщил, что за последние два дня провел переговоры с украинским главой МИД и вице-премьером Украины по европейской и евроатлантической интеграции. "Я проинформировал их об отправленном в Европейскую комиссию письме, которое касается охраны стратегической энергетической инфраструктуры в связи с атаками по нефтепроводу "Дружба", и попросил украинскую сторону воздержаться от таких атак, которые наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине", - написал Бланар. По его словам, украинская сторона заинтересована в конструктивном подходе и благодарна за помощь, которую ей оказывает Словакия. Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Cловацкий трубопроводный оператор Transpetrol 22 августа сообщил, что вечером 21 августа республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.

https://1prime.ru/20250826/ukraina-861245889.html

словакия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, словакия, украина, рф, мид, нпз