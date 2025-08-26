Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250826/slovakiya-861255430.html
Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике
Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике - 26.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к украинской стороне с просьбой воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T11:19+0300
2025-08-26T11:19+0300
энергетика
нефть
словакия
украина
рф
мид
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg
БРАТИСЛАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к украинской стороне с просьбой воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре. На своей странице в социальных сетях Бланар сообщил, что за последние два дня провел переговоры с украинским главой МИД и вице-премьером Украины по европейской и евроатлантической интеграции. "Я проинформировал их об отправленном в Европейскую комиссию письме, которое касается охраны стратегической энергетической инфраструктуры в связи с атаками по нефтепроводу "Дружба", и попросил украинскую сторону воздержаться от таких атак, которые наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине", - написал Бланар. По его словам, украинская сторона заинтересована в конструктивном подходе и благодарна за помощь, которую ей оказывает Словакия. Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Cловацкий трубопроводный оператор Transpetrol 22 августа сообщил, что вечером 21 августа республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
https://1prime.ru/20250826/ukraina-861245889.html
словакия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_71bb6b2aa22348dc406c3c9c9a23b20b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, словакия, украина, рф, мид, нпз
Энергетика, Нефть, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, РФ, МИД, НПЗ
11:19 26.08.2025
 
Глава МИД Словакии попросил Киев воздержаться от атак по энергетике

Глава МИД Словакии призвал Киев воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре

© fotolia.com / PHB.czПрезидентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© fotolia.com / PHB.cz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к украинской стороне с просьбой воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре.
На своей странице в социальных сетях Бланар сообщил, что за последние два дня провел переговоры с украинским главой МИД и вице-премьером Украины по европейской и евроатлантической интеграции.
"Я проинформировал их об отправленном в Европейскую комиссию письме, которое касается охраны стратегической энергетической инфраструктуры в связи с атаками по нефтепроводу "Дружба", и попросил украинскую сторону воздержаться от таких атак, которые наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине", - написал Бланар.
По его словам, украинская сторона заинтересована в конструктивном подходе и благодарна за помощь, которую ей оказывает Словакия.
Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления.
Cловацкий трубопроводный оператор Transpetrol 22 августа сообщил, что вечером 21 августа республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к встрече в любых форматах
08:57
 
ЭнергетикаНефтьСЛОВАКИЯУКРАИНАРФМИДНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала