Советник Трампа обвинил Болтона в раскрытии секретной информации

ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге опубликовал секретную информацию, касавшуюся политики Соединенных Штатов в отношении НАТО, Турции, Венесуэлы и КНДР, заявил старший советник американского лидера по торговле Питер Наварро. "Когда Болтон написал свою книгу "Комната, где это произошло", получив, как говорят, аванс в 2 миллиона долларов, он занимался не просто пересказом сплетен. Он делился информацией о разговорах в Овальном кабинете и вопросах национальной безопасности, которая должна была оставаться секретной — либо по закону, либо в силу исполнительной привилегии", — отметил Наварро в статье для американского издания Hill. Как заявил чиновник, Болтон в своей книге описал дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей. "Другой случай касался президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого банка Halkbank. В 2019 году министерство юстиции США предъявило Halkbank обвинения в помощи Ирану в обходе американских санкций путём использования подставных компаний и фальсификации отчётности. Болтон пересказывает в своей книге разговор, в котором турецкий лидер якобы давил на Трампа, чтобы тот отступил", — добавил Наварро, напомнив, что, согласно федеральному законодательству, изъятие или хранение черновиков или заметок с подобного совещания может караться тюремным сроком. Наварро отметил, что в книге Болтона были приведены подробности закрытых консультаций США с Великобританией, Францией и другими партнёрами по НАТО. "Информация иностранных правительств автоматически считается секретной, согласно американскому законодательству. Её публикация не только унизила союзников, но и разрушила доверие", — говорится в статье. Агенты ФБР 22 августа ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщила газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа. По данным издания, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона. Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам". В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

