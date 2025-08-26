https://1prime.ru/20250826/ssha-861291111.html
Уиткофф высказался о завершении украинского конфликта
Уиткофф высказался о завершении украинского конфликта - 26.08.2025, ПРАЙМ
Уиткофф высказался о завершении украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Американские власти стремятся к разрешению конфликта в Украине к концу этого года, сообщил во вторник спецпосланник президента США...
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Американские власти стремятся к разрешению конфликта в Украине к концу этого года, сообщил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года", - заявил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме по главе с президентом США Дональдом Трампом. Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, обсудили на встрече в Аляске 15 августа способы разрешения кризиса в Украине. Оба лидера охарактеризовали переговоры как плодотворные. Президент России по окончании саммита упомянул о возможности завершения конфликта в Украине и подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию.
