Уиткофф высказался о завершении украинского конфликта - 26.08.2025
Спецоперация на Украине
Уиткофф высказался о завершении украинского конфликта
Уиткофф высказался о завершении украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Американские власти стремятся к разрешению конфликта в Украине к концу этого года, сообщил во вторник спецпосланник президента США... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T21:33+0300
2025-08-26T21:33+0300
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Американские власти стремятся к разрешению конфликта в Украине к концу этого года, сообщил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года", - заявил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме по главе с президентом США Дональдом Трампом. Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, обсудили на встрече в Аляске 15 августа способы разрешения кризиса в Украине. Оба лидера охарактеризовали переговоры как плодотворные. Президент России по окончании саммита упомянул о возможности завершения конфликта в Украине и подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию.
21:33 26.08.2025
 
Уиткофф высказался о завершении украинского конфликта

Уиткофф: США надеются на решение украинского конфликта до конца 2025 года

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Американские власти стремятся к разрешению конфликта в Украине к концу этого года, сообщил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года", - заявил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме по главе с президентом США Дональдом Трампом.
Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, обсудили на встрече в Аляске 15 августа способы разрешения кризиса в Украине. Оба лидера охарактеризовали переговоры как плодотворные. Президент России по окончании саммита упомянул о возможности завершения конфликта в Украине и подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию.
СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине
