Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине - 26.08.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго.
2025-08-26T22:04+0300
2025-08-26T22:04+0300
ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго. "Это продолжается очень давно… если всё сложить, то речь идёт о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение. Он также подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем "намного лучше, чем не ладить" с этими странами.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Газа, США, Дональд Трамп, добыча нефти в мире, В мире
22:04 26.08.2025
 
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго.
"Это продолжается очень давно… если всё сложить, то речь идёт о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение.
Он также подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем "намного лучше, чем не ладить" с этими странами.
