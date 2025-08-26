https://1prime.ru/20250826/ssha-861293755.html
Трамп высказался о мерах урегулирования украинского конфликта
Трамп высказался о мерах урегулирования украинского конфликта - 26.08.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о мерах урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T23:05+0300
2025-08-26T23:05+0300
2025-08-26T23:05+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
сша
дональд трамп
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими. "Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
https://1prime.ru/20250826/zelenskiy-861292858.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, украина
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп высказался о мерах урегулирования украинского конфликта
Трамп: меры в контексте украинского урегулирования могут быть только экономическими