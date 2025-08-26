Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.08.2025
Спецоперация на Украине
Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилем погибшего супруга
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российское правительство внесло поправки в правила государственной регистрации транспортных средств, позволяя вдовам участников специальной военной операции и тех, кто погиб при отражении вооруженного вторжения на территорию России, использовать автомобиль умершего супруга до оформления наследства.Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения касаются правил регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД. Постановление начинает действовать с 31 августаПравила будут дополнены положением о том, что госрегистрация транспортного средства может осуществляться за "супругом лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции, отражением вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации либо в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", в отношении транспортного средства, собственником которого являлся погибший. Основанием для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца или постановки на государственный учет транспортного средства в этом случае будут свидетельство о праве на временное пользование автомобилем или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом по месту открытия наследства, а также документы, подтверждающие гибель супруга. Согласно дополненным правилам, в этом случае постановка на государственный учет осуществляется на ограниченный срок, "с наложением запрета на внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца транспортного средства до выдачи свидетельства о праве на наследство на транспортное средство".
22:19 26.08.2025 (обновлено: 22:20 26.08.2025)
 
Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилем погибшего супруга

Правительство разрешило вдовам участников СВО пользоваться автомобилем погибшего супруга

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российское правительство внесло поправки в правила государственной регистрации транспортных средств, позволяя вдовам участников специальной военной операции и тех, кто погиб при отражении вооруженного вторжения на территорию России, использовать автомобиль умершего супруга до оформления наследства.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения касаются правил регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД. Постановление начинает действовать с 31 августа
Правила будут дополнены положением о том, что госрегистрация транспортного средства может осуществляться за "супругом лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции, отражением вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации либо в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", в отношении транспортного средства, собственником которого являлся погибший.
Основанием для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца или постановки на государственный учет транспортного средства в этом случае будут свидетельство о праве на временное пользование автомобилем или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом по месту открытия наследства, а также документы, подтверждающие гибель супруга.
Согласно дополненным правилам, в этом случае постановка на государственный учет осуществляется на ограниченный срок, "с наложением запрета на внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца транспортного средства до выдачи свидетельства о праве на наследство на транспортное средство".
