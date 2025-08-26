https://1prime.ru/20250826/tramp-861241177.html

Трамп оценил решение Путина по Аляске

2025-08-26T06:24+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_c78d45c6c98c04e558061d235f1d3dbc.jpg

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за то, что тот согласился прибыть на встречу, прошедшую на Аляске, заявил американский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном.По словам главы Белого дома, Путин якобы не был настроен на поездку в США.“Но я действительно ценю то, что он это сделал”, — подчеркнул политик.15 августа на саммите в Аляске главы государств России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили возможные шаги по разрешению украинского кризиса.Оба лидера положительно оценили встречу. В завершение саммита Путин заявил, что существует возможность завершения конфликта, и подчеркнул, что Москва хочет, чтобы урегулирование было долгосрочным.Трамп, со своей стороны, отметил, что он и российский президент сумели согласовать "многие пункты" по украинскому вопросу, однако по некоторым темам пока нет окончательных договоренностей. В тот же день в интервью для Fox News он заявил, что возможность достижения соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.

2025

