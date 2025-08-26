Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп оценил решение Путина по Аляске - 26.08.2025
Спецоперация на Украине
Трамп оценил решение Путина по Аляске
Трамп оценил решение Путина по Аляске
Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за то, что тот согласился прибыть на встречу, прошедшую на Аляске,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за то, что тот согласился прибыть на встречу, прошедшую на Аляске, заявил американский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном.По словам главы Белого дома, Путин якобы не был настроен на поездку в США.“Но я действительно ценю то, что он это сделал”, — подчеркнул политик.15 августа на саммите в Аляске главы государств России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили возможные шаги по разрешению украинского кризиса.Оба лидера положительно оценили встречу. В завершение саммита Путин заявил, что существует возможность завершения конфликта, и подчеркнул, что Москва хочет, чтобы урегулирование было долгосрочным.Трамп, со своей стороны, отметил, что он и российский президент сумели согласовать "многие пункты" по украинскому вопросу, однако по некоторым темам пока нет окончательных договоренностей. В тот же день в интервью для Fox News он заявил, что возможность достижения соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп оценил решение Путина по Аляске

Трамп заявил, что оценил согласие Путина приехать на Аляску

© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за то, что тот согласился прибыть на встречу, прошедшую на Аляске, заявил американский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном.
По словам главы Белого дома, Путин якобы не был настроен на поездку в США.
“Но я действительно ценю то, что он это сделал”, — подчеркнул политик.
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
"Путин надавил". На Западе узнали, на что придется пойти Трампу и Европе
16 августа, 08:38
15 августа на саммите в Аляске главы государств России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили возможные шаги по разрешению украинского кризиса.Оба лидера положительно оценили встречу. В завершение саммита Путин заявил, что существует возможность завершения конфликта, и подчеркнул, что Москва хочет, чтобы урегулирование было долгосрочным.
Трамп, со своей стороны, отметил, что он и российский президент сумели согласовать "многие пункты" по украинскому вопросу, однако по некоторым темам пока нет окончательных договоренностей. В тот же день в интервью для Fox News он заявил, что возможность достижения соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.
Сувенирная футболка с фотографией встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на маркетплейсе
Футболки с фото со встречи Путина и Трампа появились на маркетплейсах
24 августа, 10:57
 
Спецоперация на УкраинеСШААляскаМОСКВАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийFox News
 
 
