ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому кризису. "Я бы хотел, чтобы это (украинский конфликт) прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас", - заявил Трамп во время заседания кабинета министров. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

