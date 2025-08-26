https://1prime.ru/20250826/tramp-861294511.html
Трамп резко ответил на слова Лаврова о Зеленском
2025-08-26T23:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в резком тоне отреагировал во вторник на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Владимир Зеленский не является легитимным лицом для возможного подписания документов по украинскому урегулированию. В воскресенье в интервью телеканалу NBC News Лавров сказал, что Москва готова встречаться с Зеленским, но когда дело дойдет до подписания юридических документов, у "всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным". Лавров отметил, что, согласно конституции Украины, "Зеленский таковым на данный момент не является". Во вторник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме журналисты обратились к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу с просьбой прокомментировать заявление Лаврова. Вместо Уиткоффа на заданный вопрос ответил сам Трамп. "Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь", - сказал Трамп. Вслед за этим президент США задал вопрос Уиткоффу, есть ли у него иной ответ. "Я согласен с Вами", - ответил спецпосланник. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Позднее президент РФ отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись.
