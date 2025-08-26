Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, кто ответит за травму сотрудника на удаленке - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/trud-861226249.html
Юрист объяснил, кто ответит за травму сотрудника на удаленке
Юрист объяснил, кто ответит за травму сотрудника на удаленке - 26.08.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, кто ответит за травму сотрудника на удаленке
Травма, полученная сотрудником во время работы на удаленке, может быть признана производственной, но только при соблюдении ряда условий. Об этом агентству... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T02:02+0300
2025-08-26T02:02+0300
удаленная работа
общество
социальный фонд
трудовой кодекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83148/44/831484466_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_46c0fec7750f843580b151c809ab64e5.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Травма, полученная сотрудником во время работы на удаленке, может быть признана производственной, но только при соблюдении ряда условий. Об этом агентству “Прайм” рассказал старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" Дмитрий Волковой.По его словам, ключевое значение имеет связь повреждения с выполнением трудовых обязанностей.“Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда даже для дистанционных работников. Это включает расследование несчастных случаев, учет микротравм и соблюдение требований охраны труда при использовании оборудования, предоставленного компанией. Однако не каждый инцидент в домашних условиях будет считаться производственной травмой”, - подчеркивает юрист.Решающее значение имеет характер повреждения и обстоятельства его получения. "Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством”, - поясняет эксперт.При серьезных повреждениях работодатель должен создать комиссию для расследования обстоятельств происшествия. Если травма признана производственной, сотруднику положены выплаты по временной нетрудоспособности, а в некоторых случаях - единовременное или ежемесячное страховое возмещение.Как отмечает Волковой, микротравмы (ушибы, ссадины), не повлекшие утрату трудоспособности, подлежат только фиксации без последующих выплат. Если же страхового возмещения недостаточно для покрытия вреда здоровью, работник сохраняет право обратиться в суд для взыскания дополнительной компенсации с работодателя.“Таким образом, признание травмы производственной при удаленной работе требует доказательства ее связи с трудовой деятельностью. Работодатель обязан соблюдать процедуру расследования, а сотрудник - подтвердить, что повреждение получено именно при выполнении служебных обязанностей”, -заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250824/zarplaty-861100661.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83148/44/831484466_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7e9419c15d826235921f4594e270a657.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
удаленная работа, общество , социальный фонд, трудовой кодекс
удаленная работа, Общество , Социальный фонд, трудовой кодекс
02:02 26.08.2025
 
Юрист объяснил, кто ответит за травму сотрудника на удаленке

Юрист Волковой объяснил, когда работнику компенсируют травму на удаленке

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса
Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Травма, полученная сотрудником во время работы на удаленке, может быть признана производственной, но только при соблюдении ряда условий. Об этом агентству “Прайм” рассказал старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" Дмитрий Волковой.
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Названа причина, по которой предприятия не спешат повышать зарплаты
24 августа, 03:03
По его словам, ключевое значение имеет связь повреждения с выполнением трудовых обязанностей.
“Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда даже для дистанционных работников. Это включает расследование несчастных случаев, учет микротравм и соблюдение требований охраны труда при использовании оборудования, предоставленного компанией. Однако не каждый инцидент в домашних условиях будет считаться производственной травмой”, - подчеркивает юрист.
Решающее значение имеет характер повреждения и обстоятельства его получения.
"Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством”, - поясняет эксперт.
При серьезных повреждениях работодатель должен создать комиссию для расследования обстоятельств происшествия. Если травма признана производственной, сотруднику положены выплаты по временной нетрудоспособности, а в некоторых случаях - единовременное или ежемесячное страховое возмещение.
Как отмечает Волковой, микротравмы (ушибы, ссадины), не повлекшие утрату трудоспособности, подлежат только фиксации без последующих выплат. Если же страхового возмещения недостаточно для покрытия вреда здоровью, работник сохраняет право обратиться в суд для взыскания дополнительной компенсации с работодателя.
“Таким образом, признание травмы производственной при удаленной работе требует доказательства ее связи с трудовой деятельностью. Работодатель обязан соблюдать процедуру расследования, а сотрудник - подтвердить, что повреждение получено именно при выполнении служебных обязанностей”, -заключил эксперт.
 
удаленная работаОбществоСоциальный фондтрудовой кодекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала