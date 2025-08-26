https://1prime.ru/20250826/trud-861226249.html
Юрист объяснил, кто ответит за травму сотрудника на удаленке
Юрист объяснил, кто ответит за травму сотрудника на удаленке
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Травма, полученная сотрудником во время работы на удаленке, может быть признана производственной, но только при соблюдении ряда условий. Об этом агентству “Прайм” рассказал старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" Дмитрий Волковой.По его словам, ключевое значение имеет связь повреждения с выполнением трудовых обязанностей.“Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда даже для дистанционных работников. Это включает расследование несчастных случаев, учет микротравм и соблюдение требований охраны труда при использовании оборудования, предоставленного компанией. Однако не каждый инцидент в домашних условиях будет считаться производственной травмой”, - подчеркивает юрист.Решающее значение имеет характер повреждения и обстоятельства его получения. "Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством”, - поясняет эксперт.При серьезных повреждениях работодатель должен создать комиссию для расследования обстоятельств происшествия. Если травма признана производственной, сотруднику положены выплаты по временной нетрудоспособности, а в некоторых случаях - единовременное или ежемесячное страховое возмещение.Как отмечает Волковой, микротравмы (ушибы, ссадины), не повлекшие утрату трудоспособности, подлежат только фиксации без последующих выплат. Если же страхового возмещения недостаточно для покрытия вреда здоровью, работник сохраняет право обратиться в суд для взыскания дополнительной компенсации с работодателя.“Таким образом, признание травмы производственной при удаленной работе требует доказательства ее связи с трудовой деятельностью. Работодатель обязан соблюдать процедуру расследования, а сотрудник - подтвердить, что повреждение получено именно при выполнении служебных обязанностей”, -заключил эксперт.
