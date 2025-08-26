https://1prime.ru/20250826/vsu-861291430.html

СМИ: ВСУ выявили более 110 тысяч случаев самовольного оставления части

СМИ: ВСУ выявили более 110 тысяч случаев самовольного оставления части - 26.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: ВСУ выявили более 110 тысяч случаев самовольного оставления части

Более 110 тысяч случаев самовольного оставления части зарегистрировано в ВСУ за семь месяцев 2025 года, что больше, чем за три предыдущих года с начала... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T21:45+0300

2025-08-26T21:45+0300

2025-08-26T21:46+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

владимир зеленский

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 110 тысяч случаев самовольного оставления части зарегистрировано в ВСУ за семь месяцев 2025 года, что больше, чем за три предыдущих года с начала конфликта, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на официальный ответ офиса генерального прокурора Украины. "По статье №407 уголовного кодекса Украины "Самовольное оставление воинской части или места службы" в 2022 году зарегистрировано 6988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году - 18 628 производств. За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье", - говорится в статье на сайте "Украинской правды". Также в приведенной "Украинской правдой" таблице указывается число дел по этой статье за январь-декабрь 2024 года - 67 840 производств. Общее же число дел о "самоволке" с 2022 по 2025 год составляет 202 997. Таким образом, за не закончившийся еще 2025 год из ВСУ сбежало больше солдат, чем за три предыдущих года конфликта. Кроме того, как поясняют украинские журналисты, отдельно ведется учет по статье "Дезертирство", по которой с 2022 по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств. Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250824/dnr-861175426.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, владимир зеленский, всу, в мире