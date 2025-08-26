Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250826/vsu-861291430.html
СМИ: ВСУ выявили более 110 тысяч случаев самовольного оставления части
2025-08-26T21:45+0300
2025-08-26T21:46+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
владимир зеленский
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
украина
мировая экономика, украина, владимир зеленский, всу, в мире
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, В мире
21:45 26.08.2025 (обновлено: 21:46 26.08.2025)
 
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 110 тысяч случаев самовольного оставления части зарегистрировано в ВСУ за семь месяцев 2025 года, что больше, чем за три предыдущих года с начала конфликта, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на официальный ответ офиса генерального прокурора Украины.
"По статье №407 уголовного кодекса Украины "Самовольное оставление воинской части или места службы" в 2022 году зарегистрировано 6988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году - 18 628 производств. За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье", - говорится в статье на сайте "Украинской правды".
Также в приведенной "Украинской правдой" таблице указывается число дел по этой статье за январь-декабрь 2024 года - 67 840 производств. Общее же число дел о "самоволке" с 2022 по 2025 год составляет 202 997. Таким образом, за не закончившийся еще 2025 год из ВСУ сбежало больше солдат, чем за три предыдущих года конфликта.
Кроме того, как поясняют украинские журналисты, отдельно ведется учет по статье "Дезертирство", по которой с 2022 по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств.
Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.
Военнослужащий - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР
24 августа, 18:25
 
Спецоперация на Украине
 
 
