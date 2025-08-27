Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета - 27.08.2025
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета
2025-08-27T13:28+0300
2025-08-27T13:28+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь его временного отключения снижать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. Аксенов ранее пообещал, что в Крыму выработают меры по ослаблению ограничений мобильного интернета. "Послабления уже начались с сегодняшнего дня… Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета, и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24". Он добавил ,что решение принято по согласованию с центральным аппаратом ФСБ России.
13:28 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь его временного отключения снижать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. Аксенов ранее пообещал, что в Крыму выработают меры по ослаблению ограничений мобильного интернета.
"Послабления уже начались с сегодняшнего дня… Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета, и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24".
Он добавил ,что решение принято по согласованию с центральным аппаратом ФСБ России.
