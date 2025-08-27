https://1prime.ru/20250827/aksenov-861324299.html
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета
Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь его временного отключения снижать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:28+0300
2025-08-27T13:28+0300
2025-08-27T13:28+0300
технологии
бизнес
крым
севастополь
сергей аксенов
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861323650_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c75be857d8cba89b1df3e9e35e32712.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь его временного отключения снижать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. Аксенов ранее пообещал, что в Крыму выработают меры по ослаблению ограничений мобильного интернета. "Послабления уже начались с сегодняшнего дня… Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета, и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24". Он добавил ,что решение принято по согласованию с центральным аппаратом ФСБ России.
https://1prime.ru/20250826/mintsifry-861261474.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861323650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6034b217c3af17ebae27215e9365101d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, крым, севастополь, сергей аксенов, фсб
Технологии, Бизнес, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, ФСБ
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета
Аксенов: в Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь его временного отключения снижать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. Аксенов ранее пообещал, что в Крыму выработают меры по ослаблению ограничений мобильного интернета.
"Послабления уже начались с сегодняшнего дня… Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета, и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24".
Он добавил ,что решение принято по согласованию с центральным аппаратом ФСБ России.
Россияне выберут деревни и села, где подключат мобильный интернет