Российский рынок акций завершил торговую сессию ростом - 27.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торговую сессию ростом
Российский рынок акций завершил торговую сессию ростом - 27.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торговую сессию ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,89%, до 2 911,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,77%, до 1 193,72 пункта, долларовый РТС - на 0,99%, до 1 140,17 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожал на 0,69%, до 67,16 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал торги среды в смешанной динамике, к концу дня покупатели усилили активность. Поддержку могло оказать заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о том, что США на ежедневной основе ведут диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта. Правда, в то же самое время Вашингтон с сегодняшнего дня повысил торговые пошлины на индийские товары с 25% до 50% из-за закупок Индией российской нефти", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В среду российский рынок акций продолжал торговаться в узком диапазоне – индекс Мосбиржи уже вторую торговую сессию зажат в границах между значений 2870 и 2920 пунктов, рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Геополитическая неопределенность, отсутствие прогресса по переговорам с Украиной, новый пакет санкций от ЕС – все это удерживает рынок от роста. Однако нет и развития коррекции - более того, сегодня во второй половине дня бенчмарк смог закрепиться выше уровня 2900 пунктов. Примечательно, что сегодняшние торги проходят на минимальных в этом году оборотах", - добавил он. Лидеры роста и снижения котировокОбратил на себя внимание рост тяжеловесных акций "Газпрома" (+1,15%) - бумага может пользоваться спросом перед скорым визитом президента России Владимира Путина в Китай, отметил Шепелев. "Ценные бумаги "Алросы" (+4,1%) поддержала новость об одобрении некоторых сделок по импорту алмазов по российской лицензии со стороны США", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста также акции "СПБ биржи" (+4,65%), "Новатэка" (+4,04%), "Эн+ Груп" (+2,97%), "Норникеля" (+2,94%). "Из интересной отчетности сегодня стоит выделить отчетность за 1-ю половину 2025 "Вуш Холдинга", которая сильно разочаровала инвесторов. Несмотря на существенный рост аудитории и аккаунтов (+26%), совокупная выручка компании сократилась на 14,7%, на что повлияли плохие погодные условия, частые сбои мобильного интернета", - отметил Александр Фетисов из Россельхозбанка. В лидерах снижения акции "Полюса" (-2,86%), "Вуш Холдинга" (-1,9%), "Татнефти" (префы снизились на 0,97%, обыкновенные акции - на 0,95%), "Фармсинтеза" (-0,72%). "Полюс" потерял около 3% на фоне выхода ожидаемых и не особо впечатляющих показателей в рамках отчетности за первое полугодие 2025 года, отметила Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал". Прогнозы"В ближайшее время мы можем увидеть реакцию инвесторов на публикуемые сегодня данные Росстата по потребительской инфляции... Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 августа – 2850-2950 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В четверг, при сохраняющемся нейтральном новостном фоне, ждем продолжения консолидации по индексу Мосбиржи. Торговый диапазон на 28 августа прогнозируем на уровне 2860-2940 пунктов", - говорит Муштаков из ИК "Риком-траст". В целом сегодняшний импульс рынка может развиться в нечто большее, вероятно, в краткосрочной перспективе рынок протестирует уровень 2930-2950 пунктов, считает Фетисов из Россельхозбанка. Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Московской биржи будет в диапазоне 2850–2940 пунктов.
Российский рынок акций завершил торговую сессию ростом

Российский рынок акций завершил торги среды ростом на 0,89%

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,89%, до 2 911,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,77%, до 1 193,72 пункта, долларовый РТС - на 0,99%, до 1 140,17 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожал на 0,69%, до 67,16 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи начал торги среды в смешанной динамике, к концу дня покупатели усилили активность. Поддержку могло оказать заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о том, что США на ежедневной основе ведут диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта. Правда, в то же самое время Вашингтон с сегодняшнего дня повысил торговые пошлины на индийские товары с 25% до 50% из-за закупок Индией российской нефти", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В среду российский рынок акций продолжал торговаться в узком диапазоне – индекс Мосбиржи уже вторую торговую сессию зажат в границах между значений 2870 и 2920 пунктов, рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Геополитическая неопределенность, отсутствие прогресса по переговорам с Украиной, новый пакет санкций от ЕС – все это удерживает рынок от роста. Однако нет и развития коррекции - более того, сегодня во второй половине дня бенчмарк смог закрепиться выше уровня 2900 пунктов. Примечательно, что сегодняшние торги проходят на минимальных в этом году оборотах", - добавил он.

Лидеры роста и снижения котировок

Обратил на себя внимание рост тяжеловесных акций "Газпрома" (+1,15%) - бумага может пользоваться спросом перед скорым визитом президента России Владимира Путина в Китай, отметил Шепелев.
"Ценные бумаги "Алросы" (+4,1%) поддержала новость об одобрении некоторых сделок по импорту алмазов по российской лицензии со стороны США", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах роста также акции "СПБ биржи" (+4,65%), "Новатэка" (+4,04%), "Эн+ Груп" (+2,97%), "Норникеля" (+2,94%).
"Из интересной отчетности сегодня стоит выделить отчетность за 1-ю половину 2025 "Вуш Холдинга", которая сильно разочаровала инвесторов. Несмотря на существенный рост аудитории и аккаунтов (+26%), совокупная выручка компании сократилась на 14,7%, на что повлияли плохие погодные условия, частые сбои мобильного интернета", - отметил Александр Фетисов из Россельхозбанка.
В лидерах снижения акции "Полюса" (-2,86%), "Вуш Холдинга" (-1,9%), "Татнефти" (префы снизились на 0,97%, обыкновенные акции - на 0,95%), "Фармсинтеза" (-0,72%).
"Полюс" потерял около 3% на фоне выхода ожидаемых и не особо впечатляющих показателей в рамках отчетности за первое полугодие 2025 года, отметила Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал".

Прогнозы

"В ближайшее время мы можем увидеть реакцию инвесторов на публикуемые сегодня данные Росстата по потребительской инфляции... Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 августа – 2850-2950 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В четверг, при сохраняющемся нейтральном новостном фоне, ждем продолжения консолидации по индексу Мосбиржи. Торговый диапазон на 28 августа прогнозируем на уровне 2860-2940 пунктов", - говорит Муштаков из ИК "Риком-траст".
В целом сегодняшний импульс рынка может развиться в нечто большее, вероятно, в краткосрочной перспективе рынок протестирует уровень 2930-2950 пунктов, считает Фетисов из Россельхозбанка.
Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Московской биржи будет в диапазоне 2850–2940 пунктов.
16:47
 
