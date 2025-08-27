https://1prime.ru/20250827/analitik-861300203.html
Аналитик объяснил, почему Трамп поспешил с урегулированием на Украине
Аналитик объяснил, почему Трамп поспешил с урегулированием на Украине - 27.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, почему Трамп поспешил с урегулированием на Украине
Президент США Дональд Трамп поспешил в своих инициативах урегулировать конфликт на Украине, так как кризис далек от своего разрешения из-за отсутствия у Киева и | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T05:45+0300
2025-08-27T05:45+0300
2025-08-27T05:45+0300
мировая экономика
экономика
общество
украина
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861300203.jpg?1756262741
АНКАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поспешил в своих инициативах урегулировать конфликт на Украине, так как кризис далек от своего разрешения из-за отсутствия у Киева и Запада желания мира, заявил турецкий политический аналитик Фатих Йончалык.
Трамп ранее заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить.
"Возможно, ошибкой Дональда Трампа было то, что он поспешил с установлением мира. Это показывают нам итоги встречи лидеров США и РФ на Аляске. Точнее - отсутствие итогов. Конкретных результатов от Аляски пока не достигнуто", - отметил аналитик в заметке на портале Haber7.
По его словам, в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине остается много вопросов, "на которые пока нет ответов".
"Ни Украина, ни ее европейские союзники не хотят перемирия... Почему? При заключении перемирия в нормальных условиях воюющие стороны продолжают удерживать территории, которые в настоящее время находятся в их владении. Это часть соглашения..." - заметил Йончалык.
Аналитик подчеркнул невозможность заключения перемирия, где "все должны вернуться на свои позиции четырехлетней давности". "И, как видим, мы снова сталкиваемся с загадкой! Проблема еще далеко от разрешения", - считает он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
украина
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, fox news, ес
Мировая экономика, Экономика, Общество , УКРАИНА, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Fox News, ЕС
Аналитик объяснил, почему Трамп поспешил с урегулированием на Украине
Аналитик Йончалык: Трамп поспешил с установлением мира из-за отсутствия желания мира
АНКАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поспешил в своих инициативах урегулировать конфликт на Украине, так как кризис далек от своего разрешения из-за отсутствия у Киева и Запада желания мира, заявил турецкий политический аналитик Фатих Йончалык.
Трамп ранее заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить.
"Возможно, ошибкой Дональда Трампа было то, что он поспешил с установлением мира. Это показывают нам итоги встречи лидеров США и РФ на Аляске. Точнее - отсутствие итогов. Конкретных результатов от Аляски пока не достигнуто", - отметил аналитик в заметке на портале Haber7.
По его словам, в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине остается много вопросов, "на которые пока нет ответов".
"Ни Украина, ни ее европейские союзники не хотят перемирия... Почему? При заключении перемирия в нормальных условиях воюющие стороны продолжают удерживать территории, которые в настоящее время находятся в их владении. Это часть соглашения..." - заметил Йончалык.
Аналитик подчеркнул невозможность заключения перемирия, где "все должны вернуться на свои позиции четырехлетней давности". "И, как видим, мы снова сталкиваемся с загадкой! Проблема еще далеко от разрешения", - считает он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.