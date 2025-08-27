https://1prime.ru/20250827/analitik-861300203.html

Аналитик объяснил, почему Трамп поспешил с урегулированием на Украине

АНКАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поспешил в своих инициативах урегулировать конфликт на Украине, так как кризис далек от своего разрешения из-за отсутствия у Киева и Запада желания мира, заявил турецкий политический аналитик Фатих Йончалык. Трамп ранее заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить. "Возможно, ошибкой Дональда Трампа было то, что он поспешил с установлением мира. Это показывают нам итоги встречи лидеров США и РФ на Аляске. Точнее - отсутствие итогов. Конкретных результатов от Аляски пока не достигнуто", - отметил аналитик в заметке на портале Haber7. По его словам, в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине остается много вопросов, "на которые пока нет ответов". "Ни Украина, ни ее европейские союзники не хотят перемирия... Почему? При заключении перемирия в нормальных условиях воюющие стороны продолжают удерживать территории, которые в настоящее время находятся в их владении. Это часть соглашения..." - заметил Йончалык. Аналитик подчеркнул невозможность заключения перемирия, где "все должны вернуться на свои позиции четырехлетней давности". "И, как видим, мы снова сталкиваемся с загадкой! Проблема еще далеко от разрешения", - считает он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

