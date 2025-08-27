https://1prime.ru/20250827/analitik-861300824.html

Аналитик рассказал о преимуществах природных алмазов

промышленность

финам

фг "финам"

алроса

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Преимущество природных алмазов над лабораторными камнями может сохраниться только в элитном сегменте на фоне роста затрат на их добычу, искусственные кристаллы займут сферу промышленного применения и нишу массового ювелирного сектора, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Преимущество природных камней может сохраниться только в элитном сегменте уникальных и крупных камней, имеющих коллекционную и эстетическую ценность... В сфере промышленного применения технических алмазов, а также и в массовом ювелирном сегменте преимущество будут иметь искусственные камни", - сказал эксперт. По словам Калачева, дело не только в том, что мировые запасы алмазов сокращаются, но и в том, что цена разведки и добычи растет. "Добыча природных алмазов будет обходиться все дороже и дороже", - ответил он на вопрос о перспективах отрасли в мире на горизонте 10-15 лет. Кроме того, растущей угрозой сектору становятся искусственно выращенные алмазы, производство которых быстро увеличивается, а себестоимость снижается, считает аналитик. Их внешний вид и физические свойства не уступают природным, а цена ниже. Их производство наносит значительно меньший ущерб природе, чем добыча природных алмазов, добавил он. Ранее в августе "Алроса" сообщала, что разработала и планирует масштабировать технологию на основе искусственного интеллекта для поиска месторождений алмазов. Тогда отмечалось, что в последние десятилетия поиск новых залежей замедлился, так как все самые крупные и легкодоступные кимберлитовые трубки в мире уже открыты геологами XX века.

2025

