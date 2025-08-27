Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик рассказал о преимуществах природных алмазов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/analitik-861300824.html
Аналитик рассказал о преимуществах природных алмазов
Аналитик рассказал о преимуществах природных алмазов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о преимуществах природных алмазов
Преимущество природных алмазов над лабораторными камнями может сохраниться только в элитном сегменте на фоне роста затрат на их добычу, искусственные кристаллы... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T06:15+0300
2025-08-27T06:15+0300
промышленность
финам
фг "финам"
алроса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861300824.jpg?1756264559
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Преимущество природных алмазов над лабораторными камнями может сохраниться только в элитном сегменте на фоне роста затрат на их добычу, искусственные кристаллы займут сферу промышленного применения и нишу массового ювелирного сектора, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Преимущество природных камней может сохраниться только в элитном сегменте уникальных и крупных камней, имеющих коллекционную и эстетическую ценность... В сфере промышленного применения технических алмазов, а также и в массовом ювелирном сегменте преимущество будут иметь искусственные камни", - сказал эксперт. По словам Калачева, дело не только в том, что мировые запасы алмазов сокращаются, но и в том, что цена разведки и добычи растет. "Добыча природных алмазов будет обходиться все дороже и дороже", - ответил он на вопрос о перспективах отрасли в мире на горизонте 10-15 лет. Кроме того, растущей угрозой сектору становятся искусственно выращенные алмазы, производство которых быстро увеличивается, а себестоимость снижается, считает аналитик. Их внешний вид и физические свойства не уступают природным, а цена ниже. Их производство наносит значительно меньший ущерб природе, чем добыча природных алмазов, добавил он. Ранее в августе "Алроса" сообщала, что разработала и планирует масштабировать технологию на основе искусственного интеллекта для поиска месторождений алмазов. Тогда отмечалось, что в последние десятилетия поиск новых залежей замедлился, так как все самые крупные и легкодоступные кимберлитовые трубки в мире уже открыты геологами XX века.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, финам, фг "финам", алроса
Промышленность, Финам, ФГ "ФИНАМ", Алроса
06:15 27.08.2025
 
Аналитик рассказал о преимуществах природных алмазов

Аналитик Калачев: преимущество природных алмазов над лабораторными камнями сохранится

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Преимущество природных алмазов над лабораторными камнями может сохраниться только в элитном сегменте на фоне роста затрат на их добычу, искусственные кристаллы займут сферу промышленного применения и нишу массового ювелирного сектора, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"Преимущество природных камней может сохраниться только в элитном сегменте уникальных и крупных камней, имеющих коллекционную и эстетическую ценность... В сфере промышленного применения технических алмазов, а также и в массовом ювелирном сегменте преимущество будут иметь искусственные камни", - сказал эксперт.
По словам Калачева, дело не только в том, что мировые запасы алмазов сокращаются, но и в том, что цена разведки и добычи растет. "Добыча природных алмазов будет обходиться все дороже и дороже", - ответил он на вопрос о перспективах отрасли в мире на горизонте 10-15 лет.
Кроме того, растущей угрозой сектору становятся искусственно выращенные алмазы, производство которых быстро увеличивается, а себестоимость снижается, считает аналитик. Их внешний вид и физические свойства не уступают природным, а цена ниже. Их производство наносит значительно меньший ущерб природе, чем добыча природных алмазов, добавил он.
Ранее в августе "Алроса" сообщала, что разработала и планирует масштабировать технологию на основе искусственного интеллекта для поиска месторождений алмазов. Тогда отмечалось, что в последние десятилетия поиск новых залежей замедлился, так как все самые крупные и легкодоступные кимберлитовые трубки в мире уже открыты геологами XX века.
 
ПромышленностьФинамФГ "ФИНАМ"Алроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала